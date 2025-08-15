В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов

Еще одной важной находкой петербургских ученых стал крепидотус индийский (Crepidotus indicus). Этот гриб ученые впервые описали всего семь лет назад в Индии, потом находили в Северной Америке, а теперь — впервые в России. Благодаря находке выяснилось, что крепидотус индийский распространен гораздо шире, чем предполагалось.