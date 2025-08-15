В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»
«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пиццы» провел пять месяцев в тундре
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи

В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов

Фото: В.Малышева/sikhote-alin.ru

Микологи из Петербурга во время экспедиции в Сихотэ-Алинском заповеднике обнаружили новый для науки вид грибов. Об этом говорится в телеграм-канале заповедника.

Новый вид назвали крепидотус Соколова (Crepidotus sokolovii) ― в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова, в благодарность за его многолетний труд в области охраны природы региона.

Найденный вид принадлежит к плевротоидным агарикомицетам — грибам, которые не имеют выраженной ножки, с полукруглыми или вееровидными шляпками, прикрепленными к субстрату в одной точке.

Крепидотус Соколова имеет небольшое плодовое тело красновато-коричневого цвета. Он растет исключительно на стволах тополя Максимовича — одного из характерных деревьев дальневосточных лесов. 

Внешне гриб ничем особенным не отличается от родственных видов, но под микроскопом открывается его главная особенность ― споры. Они шаровидные и покрыты множеством микроскопических шипиков. 

Еще одной важной находкой петербургских ученых стал крепидотус индийский (Crepidotus indicus). Этот гриб ученые впервые описали всего семь лет назад в Индии, потом находили в Северной Америке, а теперь — впервые в России. Благодаря находке выяснилось, что крепидотус индийский распространен гораздо шире, чем предполагалось.

Экспедиция по приморскому заповеднику прошла еще в прошлом году. В ней участвовали микологи из Ботанического института имени В.Л.Комарова РАН. Они нашли несколько необычных грибов, растущих на гнилой замшелой древесине в лесах. Уникальность находок выяснилась, когда образцы привези в лабораторию и изучили под микроскопом. 

Недавно в штате Колорадо обнаружили новый вид динозавров, который был размером с лабрадора-ретривера. Вид под названием Enigmacursor mollyborthwickae обитал на территории современных США около 150 млн лет назад вместе с такими динозаврами, как стегозавр и диплодок.

