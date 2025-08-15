В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов

Микологи из Петербурга во время экспедиции в Сихотэ-Алинском заповеднике обнаружили новый для науки вид грибов. Об этом говорится в телеграм-канале заповедника.
Новый вид назвали крепидотус Соколова (Crepidotus sokolovii) ― в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова, в благодарность за его многолетний труд в области охраны природы региона.
Найденный вид принадлежит к плевротоидным агарикомицетам — грибам, которые не имеют выраженной ножки, с полукруглыми или вееровидными шляпками, прикрепленными к субстрату в одной точке.
Крепидотус Соколова имеет небольшое плодовое тело красновато-коричневого цвета. Он растет исключительно на стволах тополя Максимовича — одного из характерных деревьев дальневосточных лесов.
Внешне гриб ничем особенным не отличается от родственных видов, но под микроскопом открывается его главная особенность ― споры. Они шаровидные и покрыты множеством микроскопических шипиков.
Еще одной важной находкой петербургских ученых стал крепидотус индийский (Crepidotus indicus). Этот гриб ученые впервые описали всего семь лет назад в Индии, потом находили в Северной Америке, а теперь — впервые в России. Благодаря находке выяснилось, что крепидотус индийский распространен гораздо шире, чем предполагалось.
Экспедиция по приморскому заповеднику прошла еще в прошлом году. В ней участвовали микологи из Ботанического института имени В.Л.Комарова РАН. Они нашли несколько необычных грибов, растущих на гнилой замшелой древесине в лесах. Уникальность находок выяснилась, когда образцы привези в лабораторию и изучили под микроскопом.
Недавно в штате Колорадо обнаружили новый вид динозавров, который был размером с лабрадора-ретривера. Вид под названием Enigmacursor mollyborthwickae обитал на территории современных США около 150 млн лет назад вместе с такими динозаврами, как стегозавр и диплодок.