Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»

Фото: xFilm, RASP Films

Баз Лурманн ведет переговоры с Айлой Джонстон о роли Жанны д’Арк в своем новом фильме. Об этом написал Deadline. Восемнадцатилетняя актриса получила известность после роли юной Бет Харман в мини-сериале от Netflix «Ход королевы».

О намерении Лурманна снять фильм про Орлеанскую деву стало известно еще в 2024 году. После долгих поисков Лурманн сузил круг претенденток до нескольких молодых актрис и в итоге остановился на Джонстон.

«Она молодая девушка из маленького городка, уверенная, что сможет сплотить страну. Это вдохновение, это подъем. Это как сейчас, когда новое поколение должно сделать то, что сделали до нас: открыть пространство для новых голосов и энергии, чтобы прорваться через устоявшийся мир», — высказался режиссер о фильме.

Сценарий грядущей картины написан Лурманном совместно с Авой Пикетт под вдохновением от романа «Blood Red, Sister Rose» Томаса Кенелли. Ранее Пикетт работала над сценариями для третьего сезона «Великой», сериалов «Десятифунтовые помми» и «Непутевая учеба». Она также известна как театральный драматург, среди ее работ — адаптация «Эммы» Джейн Остин для театра «Роуз Кингстон» и пьеса «1536» для театра «Алмейда».

Баз Лурманн — австралийский режиссер, известный по мелодраме «Ромео + Джульетта» и мюзиклу 2001 года «Мулен Руж». Последняя его работа — биографический фильм «Элвис», премьера которого состоялась в 2022 году на Каннском кинофестивале. Главную роль сыграл Остин Батлер и получил за нее премию BAFTA и «Золотой глобус».

