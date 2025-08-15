Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках

Исследования археологического комплекса Гнездово под Смоленском показали, что часть древних курганов целенаправленно разрушили в середине X века — так княгиня Ольга пыталась укрепить власть Рюриковичей. Открытие дополняет первую русскую летопись «Повесть временных лет». О раскопках написали «РИА Новости».
Археологи выяснили, что гигантские курганы (высотой до 5 метров высотой и диаметром до 16 метров) в Гнездово были не просто разрушены, а методично срыты — грунт вывозили на телегах и сбрасывали в специальные рвы.
Руководитель археологического отряда Василий Новиков предположил, что курганы срывали по приказу княгини Ольги, чтобы ликвидировать память о местной знати, сопротивлявшейся центральной власти.
«В Гнездово, вероятно, существовала, какая‑то своя династия, которая, видимо, оказала сопротивление княгине. В итоге те люди, которые эти курганы насыпали, были вынуждены сами же их разрушать», — отметил ученый. Останки из разрушенных погребений аккуратно перепрятывали.
Гнездово — крупнейший археологический комплекс Европы. Территория древних поселений охватывала не менее 30 гектаров и включала около 4500 курганов. Раскопки в Гнездово ведутся с 1870-х годов. За 150 лет в комплексе нашли предметы быта, украшения и ткани, арабские и византийские монеты и другие предметы.
