Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»
«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пиццы» провел пять месяцев в тундре
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»

Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках

Фото: Nandish Jha/Unplash

Исследования археологического комплекса Гнездово под Смоленском показали, что часть древних курганов целенаправленно разрушили в середине X века — так княгиня Ольга пыталась укрепить власть Рюриковичей. Открытие дополняет первую русскую летопись «Повесть временных лет». О раскопках написали «РИА Новости».

Археологи выяснили, что гигантские курганы (высотой до 5 метров высотой и диаметром до 16 метров) в Гнездово были не просто разрушены, а методично срыты — грунт вывозили на телегах и сбрасывали в специальные рвы.

Руководитель археологического отряда Василий Новиков предположил, что курганы срывали по приказу княгини Ольги, чтобы ликвидировать память о местной знати, сопротивлявшейся центральной власти.

«В Гнездово, вероятно, существовала, какая‑то своя династия, которая, видимо, оказала сопротивление княгине. В итоге те люди, которые эти курганы насыпали, были вынуждены сами же их разрушать», — отметил ученый. Останки из разрушенных погребений аккуратно перепрятывали.

Гнездово — крупнейший археологический комплекс Европы. Территория древних поселений охватывала не менее 30 гектаров и включала около 4500 курганов. Раскопки в Гнездово ведутся с 1870-х годов. За 150 лет в комплексе нашли предметы быта, украшения и ткани, арабские и византийские монеты и другие предметы.

Пока в России изучали следы княгини Ольги, в Польше произошло другое археологическое открытие: рыбак выловил из Вислы 79-сантиметровый меч возрастом около 700 лет. Сейчас артефакт проходит консервацию, затем его отреставрируют, покроют защитным средством и передадут специалистам. Согласно предварительной оценке, меч датируется XIII или XIV веком — в этот период только зарождалась Варшава.

Расскажите друзьям