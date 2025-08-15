Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках

Пока в России изучали следы княгини Ольги, в Польше произошло другое археологическое открытие: рыбак выловил из Вислы 79-сантиметровый меч возрастом около 700 лет. Сейчас артефакт проходит консервацию, затем его отреставрируют, покроют защитным средством и передадут специалистам. Согласно предварительной оценке, меч датируется XIII или XIV веком — в этот период только зарождалась Варшава.