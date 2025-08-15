Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»

Верховный суд Южной Кореи отклонил заявление американского композитора Джонатана Райта, обвинявшего в плагиате продюсеров детской песни «Baby Shark». Об этом сообщает Би-би-си.
Разбирательство длилось шесть лет. Две нижестоящие инстанции также встали на сторону южнокорейской компании Pinkfong, выпустившей детский хит. Верховный суд страны поддержал их решение.
Райт, записавший свою версию песни в 2011 году, утверждал, что обладает авторским правом на эту интерпретацию. Pinkfong, выпустившая «Baby Shark» в 2016-м, настаивала, что их вариант — это аранжировка той же народной песни, являющейся общественным достоянием.
Суд постановил, что версия Райта не имеет значительных отличий от оригинала, а потому не может считаться отдельным произведением и не защищается авторским правом.
И композиция Райта, и версия Pinkfong основаны на народной песне «Baby Shark». Считается, что она появилась в США в 1970-х годах и стала популярной в детских лагерях. По одной из версий, ее придумали в 1975 году ― на волне популярности фильма «Челюсти» Стивена Спилберга. Зачастую народный вариант песни более жестокий: в нем поется о серфере, который либо лишается руки, либо погибает из-за встречи с акулами.
В 2011 году Джонатан Райт, выступающий под псевдонимом Johnny Only, выпустил свою смягченную версию композиции ― без расчленения. В видео на его ютуб-канале, которое за 14 лет набрало 259 тыс. просмотров, Райт танцует под эту песню у бассейна с детьми и подростками.
Версия Pinkfong появилась в 2016 году, а в ноябре 2020-го, в разгар пандемии, стала самым просматриваемым видео на ютубе, набрав 7 млрд просмотров. Спустя чуть больше года ролик первым на платформе преодолел 10 млрд просмотров, а к настоящему моменту достиг показателя в 16,1 млрд. Песня породила спин-оффы, сериалы, фильмы и приложения для смартфонов, принеся компании миллионы долларов.
По словам Райта, изначально он считал, что, раз песня является общественным достоянием, Pinkfong может свободно ее использовать. Идея подать в суд пришла к нему, когда он узнал, что Pinkfong пригрозила судебным иском южнокорейской оппозиционной партии People Power Party за использование «Baby Shark» в политической кампании. «В голове начали крутиться мысли… Разве это не значит, что моя версия тоже защищена авторским правом?» — сказал Райт в интервью CBC в 2019 году.
До версии Pinkfong существовали и другие интернациональные адаптации «Baby Shark», например, французская «Bébé Requin» и немецкая «Kleiner Hai» («Маленькая акула»), которая стала вирусным хитом в Европе в 2007-м.