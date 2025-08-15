Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»

И композиция Райта, и версия Pinkfong основаны на народной песне «Baby Shark». Считается, что она появилась в США в 1970-х годах и стала популярной в детских лагерях. По одной из версий, ее придумали в 1975 году ― на волне популярности фильма «Челюсти» Стивена Спилберга. Зачастую народный вариант песни более жестокий: в нем поется о серфере, который либо лишается руки, либо погибает из-за встречи с акулами.