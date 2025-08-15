Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен

По мнению американского писателя Стивена Кинга, в байопике его лучше всего сыграют Кристофер Ллойд или Кайл МакЛоклен. Мыслями о кастинге мечты он поделился в интервью The Guardian, в котором ответил на вопросы читателей издания.
Сначала Кинг пошутил: «Я бы хотел, чтобы меня сыграл красивый ведущий актер, но вряд ли Брэд Питт согласится. Он куда симпатичнее меня». Затем автор добавил: «Я уже в возрасте, так что, пожалуй, Кристофер Ллойд или… Как там зовут того высокого актера из „Твин Пикса“? Кайл МакЛоклен».
Кристофер Ллойд известен по роли доктора Эммета Брауна в трилогии «Назад в будущее». Он также сыграл в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки» и «Семейка Аддамс». Кайла МакЛоклена узнают по картинам Дэвида Линча: сериалу «Твин Пикс» и фильмам «Синий бархат» и «Дюна». Среди последних работ актера — одна из главных ролей в сериале «Фоллаут», экранизации одноименной видеоигры.
В интервью Кинг также рассказал, что на отдыхе предпочитает британские детективы. Сейчас он читает роман «The Ending Writes Itself» Эвелин Кларк — историю о группе людей, запертых на шотландском острове.
Тем, кто мечтает повторить его путь, писатель посоветовал искать вдохновение в тяжелой работе. Сам он начал писать после опыта уборки на фабрике, где ему приходилось сталкиваться с крысами в подвале. «Думаю, любая работа, связанная с физическим трудом — то, что в США называют синими воротничками, — хороший опыт для писателя», — отметил Кинг.
В июле студия Lionsgate представила трейлер «Долгой прогулки» — экранизации одноименной антиутопии Кинга. Автор написал ее в 1966 году и выпустил 13 лет спустя под псевдонимом Ричард Бахман. По сюжету в США каждый год проводят соревнование, в котором сотня юношей должна идти со скоростью не менее четырех километров в час, не останавливаясь. После трех предупреждений о снижении скорости участника расстреливают и оставляют на дороге умирать. Картина появится в прокате 12 сентября.