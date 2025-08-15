Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен

В июле студия Lionsgate представила трейлер «Долгой прогулки» — экранизации одноименной антиутопии Кинга. Автор написал ее в 1966 году и выпустил 13 лет спустя под псевдонимом Ричард Бахман. По сюжету в США каждый год проводят соревнование, в котором сотня юношей должна идти со скоростью не менее четырех километров в час, не останавливаясь. После трех предупреждений о снижении скорости участника расстреливают и оставляют на дороге умирать. Картина появится в прокате 12 сентября.