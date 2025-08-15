Megadeth объявили о завершении карьеры

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»
«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пиццы» провел пять месяцев в тундре
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке

Megadeth объявили о завершении карьеры

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Вокалист Megadeth Дейв Мастейн объявил, что в 2026 году треш-метал-группа отправится в прощальный тур. Об этом сообщает The Guardian.

По словам музыканта, сейчас он пишет альбом, который станет для коллектива последним. «Многие музыканты приходят к концу своей карьеры — случайно или намеренно, — отметил он. — Большинство из них не могут уйти на своих условиях, на пике, а я сейчас именно в такой точке своей жизни. Я объездил весь мир и завоевал миллионы и миллионы поклонников, и самое трудное во всем этом — сказать им „прощайте“».

Название финального альбома, дату его выхода и подробности предстоящего тура Мастейн не уточнил. На осень 2025 года у коллектива намечен тур, который охватит Турцию и страны Европы: Данию, Германию, Швейцарию, Чехию, Польшу, Францию, Бельгию, Великобританию, Шотландию и Ирландию.

«Не злитесь, не грустите, порадуйтесь за нас всех, приходите праздновать вместе со мной эти несколько лет. Мы сделали что‑то по-настоящему удивительное, что, вероятно, больше никогда не повторится, — написал вокалист Megadeth. ― Мы создали музыкальный стиль, начали революцию, мир гитары и то, как на ней играют, изменили и сам мир».

Megadeth была основана в 1983 году, после того как Мастейна выгнали из Metallica ― группы, в которой он был одним из основателей. Ларс Ульрих и Джеймс Хетфилд исключили его из‑за злоупотребления алкоголем и наркотиками.

Дебютный альбом Megadeth вышел в 1985 году, а настоящий успех пришел с пластинкой следующего года — «Peace Sells… but Who’s Buying?», — где проявилось панк-влияние и политическая позиция, которые стали визитной карточкой группы.

В 1990-е группа вошла в «большую четверку» треш-метала вместе с Metallica, Slayer и Anthrax. К настоящему моменту Megadeth выпустили 16 студийных альбомов и стали одними из самых коммерчески успешных треш-метал-коллективов, продав более 50 млн пластинок по всему миру. В 2017-м Megadeth получили «Грэмми» как лучшие исполнители музыки в жанре хеви-метал. В 2019 году Мастейн объявил, что у него рак горла, из‑за чего группа отменила тур на время его лечения.

Расскажите друзьям