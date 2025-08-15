Megadeth объявили о завершении карьеры

Вокалист Megadeth Дейв Мастейн объявил, что в 2026 году треш-метал-группа отправится в прощальный тур. Об этом сообщает The Guardian.
По словам музыканта, сейчас он пишет альбом, который станет для коллектива последним. «Многие музыканты приходят к концу своей карьеры — случайно или намеренно, — отметил он. — Большинство из них не могут уйти на своих условиях, на пике, а я сейчас именно в такой точке своей жизни. Я объездил весь мир и завоевал миллионы и миллионы поклонников, и самое трудное во всем этом — сказать им „прощайте“».
Название финального альбома, дату его выхода и подробности предстоящего тура Мастейн не уточнил. На осень 2025 года у коллектива намечен тур, который охватит Турцию и страны Европы: Данию, Германию, Швейцарию, Чехию, Польшу, Францию, Бельгию, Великобританию, Шотландию и Ирландию.
«Не злитесь, не грустите, порадуйтесь за нас всех, приходите праздновать вместе со мной эти несколько лет. Мы сделали что‑то по-настоящему удивительное, что, вероятно, больше никогда не повторится, — написал вокалист Megadeth. ― Мы создали музыкальный стиль, начали революцию, мир гитары и то, как на ней играют, изменили и сам мир».
Megadeth была основана в 1983 году, после того как Мастейна выгнали из Metallica ― группы, в которой он был одним из основателей. Ларс Ульрих и Джеймс Хетфилд исключили его из‑за злоупотребления алкоголем и наркотиками.
Дебютный альбом Megadeth вышел в 1985 году, а настоящий успех пришел с пластинкой следующего года — «Peace Sells… but Who’s Buying?», — где проявилось панк-влияние и политическая позиция, которые стали визитной карточкой группы.
В 1990-е группа вошла в «большую четверку» треш-метала вместе с Metallica, Slayer и Anthrax. К настоящему моменту Megadeth выпустили 16 студийных альбомов и стали одними из самых коммерчески успешных треш-метал-коллективов, продав более 50 млн пластинок по всему миру. В 2017-м Megadeth получили «Грэмми» как лучшие исполнители музыки в жанре хеви-метал. В 2019 году Мастейн объявил, что у него рак горла, из‑за чего группа отменила тур на время его лечения.