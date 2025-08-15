«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России

Ранее «Контент-Клуб» сам подал десятки исков к российским киносетям на сумму более 1 млрд рублей из‑за того, что с весны 2022 года кинотеатры перестали платить голливудским студиям за прокат, накопив долги за декабрь 2021-го — февраль 2022 года. Однако большую часть дел закрыли — например, с «Каро» и «Киномакс» договорились во внесудебном порядке. Единственным крупным ответчиком, с которым разбирательство продолжается, остается «Синема Парк».