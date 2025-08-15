Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России

Фото: Freepik/Freepik

Российская сеть кинотеатров «Синема Парк» подала иск к бывшему представительству Sony Pictures в России — ООО «Контент-Клуб», сообщает РБК. Компания требует взыскать 578 млн рублей упущенной выгоды, поскольку с февраля 2022 года в российском прокате не появлялись новые фильмы студии.

Представители «Синема Парка» утверждают, что из‑за ухода Sony Pictures из России киносеть не смогла заработать на прокате 15 картин, включая блокбастеры «Человек-паук: Паутина вселенных», «Мадам Паутина» и «Морбиус».

Сумма иска рассчитана на основе данных мирового проката и доли кинотеатров в сборах. «Контент-Клуб» не согласен с требованиями, и суд назначил основное заседание на сентябрь.

Ранее «Контент-Клуб» сам подал десятки исков к российским киносетям на сумму более 1 млрд рублей из‑за того, что с весны 2022 года кинотеатры перестали платить голливудским студиям за прокат, накопив долги за декабрь 2021-го — февраль 2022 года. Однако большую часть дел закрыли — например, с «Каро» и «Киномакс» договорились во внесудебном порядке. Единственным крупным ответчиком, с которым разбирательство продолжается, остается «Синема Парк».

После ухода голливудских премьер российские зрители все чаще выбирают альтернативы — отечественные проекты и новые жанры. Данные Kion показали, что популярность криминальных драм и триллеров среди женщин в 2025 году выросла на 32% по сравнению с 2024-м.

