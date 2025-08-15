Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»
«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пиццы» провел пять месяцев в тундре
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»

Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Издательская группа «Эксмо» приостановила продажи китайской новеллы «Благословение небожителей» Мосян Тунсю после поступления жалобы. Книги отправили на дополнительную экспертизу, сообщают «Ведомости». Инициатором проверки выступил правообладатель серии.

Бумажные издания цикла уже отсутствуют на сайтах «Эксмо» и «Читай-города», а также на маркетплейсах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Электронные версии удалили из сервисов «Яндекс Книги» и «Строки». В ближайшее время продажи прекратятся и на «Литресе». Книги также пропадут из каталога подписки MyBook.

«Благословение небожителей» — фэнтези, навеянное китайской мифологией, даосизмом и традиционными боевыми искусствами. Сюжет вращается вокруг небожителя Се Ляня и его сложных отношений с демоном Хуа Чэном.

Серия издавалась в России в отредактированной версии, прошедшей предварительную экспертизу, и стала коммерчески успешной. Шестой том вошел в топ-10 российского рейтинга продаж 2024 года, а первый и третий тома заняли 3-е (38,5 млн рублей) и 6-е места в 2023 году.

Ранее по мотивам новеллы вышел аниме-сериал, который в мае 2024 года временно заблокировали в России по требованию Роскомнадзора. После возвращения в каталоги «Кинопоиска» и Rutube шоу демонстрировалось в измененной версии.

12 августа в сети «Читай-город» начали изымать не только саму новеллу Мосян Тунсю, но и сопутствующие товары — печатные дунхуа и книгу персонажей.

