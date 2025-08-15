Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены

Бумажные издания цикла уже отсутствуют на сайтах «Эксмо» и «Читай-города», а также на маркетплейсах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Электронные версии удалили из сервисов «Яндекс Книги» и «Строки». В ближайшее время продажи прекратятся и на «Литресе». Книги также пропадут из каталога подписки MyBook.