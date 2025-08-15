Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены

Издательская группа «Эксмо» приостановила продажи китайской новеллы «Благословение небожителей» Мосян Тунсю после поступления жалобы. Книги отправили на дополнительную экспертизу, сообщают «Ведомости». Инициатором проверки выступил правообладатель серии.
Бумажные издания цикла уже отсутствуют на сайтах «Эксмо» и «Читай-города», а также на маркетплейсах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Электронные версии удалили из сервисов «Яндекс Книги» и «Строки». В ближайшее время продажи прекратятся и на «Литресе». Книги также пропадут из каталога подписки MyBook.
«Благословение небожителей» — фэнтези, навеянное китайской мифологией, даосизмом и традиционными боевыми искусствами. Сюжет вращается вокруг небожителя Се Ляня и его сложных отношений с демоном Хуа Чэном.
Серия издавалась в России в отредактированной версии, прошедшей предварительную экспертизу, и стала коммерчески успешной. Шестой том вошел в топ-10 российского рейтинга продаж 2024 года, а первый и третий тома заняли 3-е (38,5 млн рублей) и 6-е места в 2023 году.
Ранее по мотивам новеллы вышел аниме-сериал, который в мае 2024 года временно заблокировали в России по требованию Роскомнадзора. После возвращения в каталоги «Кинопоиска» и Rutube шоу демонстрировалось в измененной версии.
12 августа в сети «Читай-город» начали изымать не только саму новеллу Мосян Тунсю, но и сопутствующие товары — печатные дунхуа и книгу персонажей.