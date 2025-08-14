Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Дев Патель сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»

Фото: One Media

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Ловушка для кролика», в котором снялся Дев Патель, звезда «Миллионера из трущоб» и «Льва».

Он сыграл в фильме мужчину по имени Дарси, который переезжает вместе с женой Дафной из шумного Лондона в уединенную хижину в Уэльсе. Там супруги намерены завершить работу над музыкальным альбомом.

Однажды они случайно записывают мистический звук, который никогда ранее не слышали. Вслед за этим в жизнь пары входил странные ребенок, который отделяет их от реальности и приводит к столкновению с древними духами природы.

Видео: One Media/YouTube

Психологический триллер срежиссировал Брин Чейни, обладатель премии Берлинского кинофестиваля за короткометражный фильм «Jonah and the Vicarious Nature of Homesickness». Он же написал сценарий картины.

Помимо Пателя, в фильме приняли участие Рози Макьюэн, Джейд Крут и Николас Сэмпсон. Оператором проекта выступил Андреас Йоханнессен. Среди продюсеров оказался Элайджа Вуд.

«Ловушка для кролика» выйдет на экраны 12 сентября 2025 года.

