«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пицца» провел пять месяцев в тундре

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов

«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пицца» провел пять месяцев в тундре

Фото: silauma

Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал в инстаграме*, что провел 147 дней в тундре в попытках понять, «что такое „я“ и „реальность“».

Предприниматель поделился, что решение уехать вдаль от цивилизации зрело в нем последние несколько лет. Наконец, весной 2025 году Овчинников решился и отправился в Арктику.

Там он пять месяцев жил у семьи ненцев-оленеводов. С 21 марта по 10 августа вместе с ними бизнесмен преодолел на оленях 730 км от Обской губы до берегов Северного Ледовитого океана.

«Я чувствовал себя ребенком. Я как будто учился ходить. Я спал спина спиной вместе со своей семьей. Мы шли со своим караваном по бескрайней тундре, без связи, месяцами не встречая других людей, и мне казалось, что мы на космическом корабле», — поделился Овчинников.

© silauma

Он отметил, что путешествие не было выходом из кризиса, «очередным испытанием, чтобы стать для чего‑то сильнее» или «бегством от себя». «Я хотел посмотреть на жизнь совсем из другой реальности. А еще это был мой личный „бунт“ против предопределенности», — признался предприниматель.

«В какой‑то момент накопленное прошлое, решения, успех или неудача начинают определять твое дальнейшее будущее. Ну, вот построил ты большую компанию. Что дальше? Бизнес, влияние, „твой круг“, в целом идешь по заложенному вектору, хотя и кажется, что ты „свободен“. Жизнь прекрасна тем, что ее можно открывать до самого последнего момента», — пояснил Овчинников.

Время в тундре позволило ему «понять, что отсутствие личного пространства и душа — вообще не проблема, а добрый смех и поддержка людей вокруг спасают в пургу, дождь и холод». «Я открывал жизнь заново», — подчеркнул Федор.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

