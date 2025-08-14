«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пицца» провел пять месяцев в тундре

Он отметил, что путешествие не было выходом из кризиса, «очередным испытанием, чтобы стать для чего‑то сильнее» или «бегством от себя». «Я хотел посмотреть на жизнь совсем из другой реальности. А еще это был мой личный „бунт“ против предопределенности», — признался предприниматель.