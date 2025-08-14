«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пицца» провел пять месяцев в тундре

Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал в инстаграме*, что провел 147 дней в тундре в попытках понять, «что такое „я“ и „реальность“».
Предприниматель поделился, что решение уехать вдаль от цивилизации зрело в нем последние несколько лет. Наконец, весной 2025 году Овчинников решился и отправился в Арктику.
Там он пять месяцев жил у семьи ненцев-оленеводов. С 21 марта по 10 августа вместе с ними бизнесмен преодолел на оленях 730 км от Обской губы до берегов Северного Ледовитого океана.
«Я чувствовал себя ребенком. Я как будто учился ходить. Я спал спина спиной вместе со своей семьей. Мы шли со своим караваном по бескрайней тундре, без связи, месяцами не встречая других людей, и мне казалось, что мы на космическом корабле», — поделился Овчинников.
Он отметил, что путешествие не было выходом из кризиса, «очередным испытанием, чтобы стать для чего‑то сильнее» или «бегством от себя». «Я хотел посмотреть на жизнь совсем из другой реальности. А еще это был мой личный „бунт“ против предопределенности», — признался предприниматель.
«В какой‑то момент накопленное прошлое, решения, успех или неудача начинают определять твое дальнейшее будущее. Ну, вот построил ты большую компанию. Что дальше? Бизнес, влияние, „твой круг“, в целом идешь по заложенному вектору, хотя и кажется, что ты „свободен“. Жизнь прекрасна тем, что ее можно открывать до самого последнего момента», — пояснил Овчинников.
Время в тундре позволило ему «понять, что отсутствие личного пространства и душа — вообще не проблема, а добрый смех и поддержка людей вокруг спасают в пургу, дождь и холод». «Я открывал жизнь заново», — подчеркнул Федор.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.