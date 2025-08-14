Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»

Американские актеры Бри Ларсон («Комната», «Капитан Марвел»), Лили Коллинз («Эмили в Париже»), Джек Куэйд («Пацаны», «Голодные игры») и Генри Голдинг («Безумно богатые азиаты») снимутся в комедии «Close Personal Friends». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Съемки картины начнутся в сентябре в Лондоне, их возглавит режиссер Джейсон Орли, известный по лентам «Взрослеть на полную» и «Я хочу вернуть тебя». Фильм выпустит студия Amazon MGM.
Орли написал сценарий будущей ленты вместе с Айзеком Аптакером. Сюжет пока держится в тайне, однако известно, что действие развернется вокруг пары, которая знакомится со знаменитостью во время поездки в Санта-Барбару.
Герои начинают дружить со звездой, но в ходе событий личные границы пересекаются. Это приводит всех участников истории к множеству неловких и смешных ситуаций.
Продюсерами проекта будут Аптакер и его партнерша по компании Walk-Up Company Элизабет Бергер, а также Эшли Фокс и Джонни Паризо из Maximum Effort. Орли выступит в роли исполнительного продюсера.