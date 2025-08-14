Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом

Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру

Фото: Elsa Tonkinwise/Unsplash

В 2026 году отправлять людей к психиатру смогут работодатели. Минздрав дал руководителям больше полномочий в проверке адекватности сотрудников. Об этом написал «Коммерсант».

Изменения коснутся учителей, водителей, полицейских и специалистов ряда других профессий, в том числе связанных со сферой услуг. Ранее направить их в психиатрический стационар можно было только по заключению врача.

Теперь же достаточно будет «выявления признаков психиатрического расстройства» при медосмотре в организации. Отправлять работников в станционар будут ради длительного освидетельствования.

Медосмотр сотрудников проводят при приеме на работу, при переводе на новую должность, а также раз в несколько лет (как правило, пять). По его итогам человека могут признать негодным для службы.

Поправка в закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. По мнению доцента кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Романа Сулейманова, она откроет возможности для злоупотреблений со стороны работодателей.

«Отправка на психиатрическое освидетельствование может быть использована для сведения счетов или дискредитации сотрудника в глазах коллектива. К тому же освидетельствование нельзя назвать простой процедурой — оно проводится в психиатрическом стационаре и занимает много времени, подчас дни и недели», — сказал эксперт.

Тем не менее, Сулейманов отметил, что руководителям действительно требовались законные возможности хотя бы на время отстранить от дел сотрудника, чье состояние вызывает тревогу, если его работа связана с ответственность за жизнь других людей. «В моей практике встречались случаи, когда сотрудник оказывался в психиатрической палате только после трагедии», — поделился он.

