Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру

В 2026 году отправлять людей к психиатру смогут работодатели. Минздрав дал руководителям больше полномочий в проверке адекватности сотрудников. Об этом написал «Коммерсант».
Изменения коснутся учителей, водителей, полицейских и специалистов ряда других профессий, в том числе связанных со сферой услуг. Ранее направить их в психиатрический стационар можно было только по заключению врача.
Теперь же достаточно будет «выявления признаков психиатрического расстройства» при медосмотре в организации. Отправлять работников в станционар будут ради длительного освидетельствования.
Медосмотр сотрудников проводят при приеме на работу, при переводе на новую должность, а также раз в несколько лет (как правило, пять). По его итогам человека могут признать негодным для службы.
Поправка в закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. По мнению доцента кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Романа Сулейманова, она откроет возможности для злоупотреблений со стороны работодателей.
«Отправка на психиатрическое освидетельствование может быть использована для сведения счетов или дискредитации сотрудника в глазах коллектива. К тому же освидетельствование нельзя назвать простой процедурой — оно проводится в психиатрическом стационаре и занимает много времени, подчас дни и недели», — сказал эксперт.
Тем не менее, Сулейманов отметил, что руководителям действительно требовались законные возможности хотя бы на время отстранить от дел сотрудника, чье состояние вызывает тревогу, если его работа связана с ответственность за жизнь других людей. «В моей практике встречались случаи, когда сотрудник оказывался в психиатрической палате только после трагедии», — поделился он.