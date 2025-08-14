Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине

Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовал трейлер документального фильма «aka Charlie Sheen», посвященного актеру Шарли Шину, звезде ситкома «Два с половиной человека».

Картина выйдет на стриминговом сервисе 10 сентября. В ней Шин поделится историей своей жизни, алкогольной зависимости и восстановления после тяжелого, драматического падения.

Видео: Netflix/YouTube

«После семи тяжелых лет трезвости, Чарли Шин — таким, каким вы его никогда не видели — наконец рассказывает обо всем и возвращается к самои самым публичным вершинам и падениям с юмором, сердечностью и потрясающей искренностью», — говорится в синопсисе проекта.

Фильм об актере снял режиссер Эндрю Ренци. Он поговорил не только с самим Шином, но и с его родственниками, друзьями и коллегами, такими как Дениз Ричардс, Хайди Флесс, Джон Крайер, Шон Пенн и другие.

«Самые возмутительные моменты жизни Шина переосмысливаются с подлиннми эмоциями и редкой теплотой, рисуя портрет несовершенного человека, чья склонность к саморазрушению в конечном счете не идет ни в какое сравнение с неистовой любовью и всепрощением, на которые он вдохновляет близких», — отметили в описании картины.

