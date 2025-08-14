Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине

На ютуб-канале Netflix опубликовал трейлер документального фильма «aka Charlie Sheen», посвященного актеру Шарли Шину, звезде ситкома «Два с половиной человека».
Картина выйдет на стриминговом сервисе 10 сентября. В ней Шин поделится историей своей жизни, алкогольной зависимости и восстановления после тяжелого, драматического падения.
«После семи тяжелых лет трезвости, Чарли Шин — таким, каким вы его никогда не видели — наконец рассказывает обо всем и возвращается к самои самым публичным вершинам и падениям с юмором, сердечностью и потрясающей искренностью», — говорится в синопсисе проекта.
Фильм об актере снял режиссер Эндрю Ренци. Он поговорил не только с самим Шином, но и с его родственниками, друзьями и коллегами, такими как Дениз Ричардс, Хайди Флесс, Джон Крайер, Шон Пенн и другие.
«Самые возмутительные моменты жизни Шина переосмысливаются с подлиннми эмоциями и редкой теплотой, рисуя портрет несовершенного человека, чья склонность к саморазрушению в конечном счете не идет ни в какое сравнение с неистовой любовью и всепрощением, на которые он вдохновляет близких», — отметили в описании картины.