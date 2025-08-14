Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии

Зумеры из Великобритании признались, что индивидуальный премиум-аккаунт в музыкальном сервисе обходится им в 11,99 фунтов стерлингов в месяц (около 1 200 рублей) и 145 фунтов стерлингов (15, 6 тыс. рублей) в год. Чтобы сэкономить, молодые люди снова вернулись к плеерам, которые были особенно популярны в 1990-х. Некоторые гаджеты с достаточным объемом встроенной памяти для 2000 песен продаются всего за 19,99 фунтов стерлингов (чуть больше 2 тыс. рублей).