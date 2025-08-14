Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей

Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии

Фото: Wesley Tingey/Unplash

Представители поколения Z все чаще переходят на MP3-плееры из‑за растущей стоимости подписки на Spotify. Об этом сообщает Daily Mail.

Зумеры из Великобритании признались, что индивидуальный премиум-аккаунт в музыкальном сервисе обходится им в 11,99 фунтов стерлингов в месяц (около 1 200 рублей) и 145 фунтов стерлингов (15, 6 тыс. рублей) в год. Чтобы сэкономить, молодые люди снова вернулись к плеерам, которые были особенно популярны в 1990-х. Некоторые гаджеты с достаточным объемом встроенной памяти для 2000 песен продаются всего за 19,99 фунтов стерлингов (чуть больше 2 тыс. рублей).

«Я купил себе MP3-плеер с памятью до 64 ГБ и могу записать на него 12 тысяч песен с неограниченным количеством перемоток. Могу выбрать любую песню, которую хочу послушать, и мне теперь не нужно платить за них больше 100 долларов в год», — написал один из пользователей соцсетей.

Видео: @.toolazyleo

Некоторые пользуются гаджетами своих родителей, другие приобретают новые плееры самостоятельно. Благодаря новому тренду новое поколение открыло для себя много преимуществ физических носителей. Плееры ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.

«Знаете, кто никогда не показывал мне рекламу? Мой Sony Walkman», — отмечает один из зумеров. «Пропаганда, на которую я никогда не поведусь: покупка Spotify Premium», — пишет другой.

Зумеры также вернули в моду и стиль начала двухтысячных — с заниженными джинсами, блестками, велюровыми костюмами и укороченными топами. Среди особенно востребованных вещей — джинсы-клеш, камуфляжные шорты, микроюбки, топы Victoria’s Secret и очки с хромированными линзами. За них можно выручить деньги: одежду из нулевых охотно покупают в секонд-хендах, на барахолках и в онлайне.

