Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии

Представители поколения Z все чаще переходят на MP3-плееры из‑за растущей стоимости подписки на Spotify. Об этом сообщает Daily Mail.
Зумеры из Великобритании признались, что индивидуальный премиум-аккаунт в музыкальном сервисе обходится им в 11,99 фунтов стерлингов в месяц (около 1 200 рублей) и 145 фунтов стерлингов (15, 6 тыс. рублей) в год. Чтобы сэкономить, молодые люди снова вернулись к плеерам, которые были особенно популярны в 1990-х. Некоторые гаджеты с достаточным объемом встроенной памяти для 2000 песен продаются всего за 19,99 фунтов стерлингов (чуть больше 2 тыс. рублей).
«Я купил себе MP3-плеер с памятью до 64 ГБ и могу записать на него 12 тысяч песен с неограниченным количеством перемоток. Могу выбрать любую песню, которую хочу послушать, и мне теперь не нужно платить за них больше 100 долларов в год», — написал один из пользователей соцсетей.
Некоторые пользуются гаджетами своих родителей, другие приобретают новые плееры самостоятельно. Благодаря новому тренду новое поколение открыло для себя много преимуществ физических носителей. Плееры ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.
«Знаете, кто никогда не показывал мне рекламу? Мой Sony Walkman», — отмечает один из зумеров. «Пропаганда, на которую я никогда не поведусь: покупка Spotify Premium», — пишет другой.
Зумеры также вернули в моду и стиль начала двухтысячных — с заниженными джинсами, блестками, велюровыми костюмами и укороченными топами. Среди особенно востребованных вещей — джинсы-клеш, камуфляжные шорты, микроюбки, топы Victoria’s Secret и очки с хромированными линзами. За них можно выручить деньги: одежду из нулевых охотно покупают в секонд-хендах, на барахолках и в онлайне.