Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей

Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»

Фото: Savion Washington/Getty Images

Режиссер «Орудий» и «Варвара» Зак Креггер получит гонорар в 20 млн долларов за ребут «Обители зла». Это огромная сумма для постановщика, который снял всего два фильма в карьере, пишет The Hollywood Reporter.

Автор кинопортала «World of Reel» Джордан Руими считает, что для Креггера попасть в голливудский «клуб 20 миллионов долларов» — большая удача. Лишь немногие режиссеры получали такую большую сумму. В их числе — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Ридли Скотт («Наполеон»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»). Джеймс Кэмерон заработал 30 млн долларов за «Аватар: Путь воды». Рекордным стал гонорар Райана Джонсона в 100 миллионов долларов за два сиквела «Достать ножи».

Производством «Обители зла» занимаются PlayStation Productions и Constantin Film. Последняя обладает правами на экранизацию серии игр. Сейчас за фильм борются сразу четыре дистрибьютора, среди них есть Netflix и Warner Bros.

Первый фильм Креггера — хоррор «Варвар» — вышел в 2022 году. Картина рассказывает о девушке, которая приехала в Детройт на собеседование и забронировала дом через Airbnb. Там она замечает, что жилье уже занято другим человеком, но решает остаться на ночь. Вскоре героиня находит в подвале секретную дверь, за которой скрываются жуткие тайны.

8 августа состоялась мировая премьера «Орудий». По сюжету школьники из одного класса ночью встают с постелей, уходят из дома и бесследно исчезают. «Когда все дети, кроме одного, пропадают в одно и то же время и при тех же обстоятельствах, сообщество начинает задаваться вопросом — кто или что стоит за этим исчезновением?» ― говорится в синопсисе.

Зак Креггер в интервью Variety рассказывал, что снял хоррор, чтобы пережить потерю друга. Постановщик отметил, что это ему не помогло, однако он смог выпустить накопившийся гнев.

