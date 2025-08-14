Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»

8 августа состоялась мировая премьера «Орудий». По сюжету школьники из одного класса ночью встают с постелей, уходят из дома и бесследно исчезают. «Когда все дети, кроме одного, пропадают в одно и то же время и при тех же обстоятельствах, сообщество начинает задаваться вопросом — кто или что стоит за этим исчезновением?» ― говорится в синопсисе.