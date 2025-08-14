Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»

Режиссер «Орудий» и «Варвара» Зак Креггер получит гонорар в 20 млн долларов за ребут «Обители зла». Это огромная сумма для постановщика, который снял всего два фильма в карьере, пишет The Hollywood Reporter.
Автор кинопортала «World of Reel» Джордан Руими считает, что для Креггера попасть в голливудский «клуб 20 миллионов долларов» — большая удача. Лишь немногие режиссеры получали такую большую сумму. В их числе — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Ридли Скотт («Наполеон»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»). Джеймс Кэмерон заработал 30 млн долларов за «Аватар: Путь воды». Рекордным стал гонорар Райана Джонсона в 100 миллионов долларов за два сиквела «Достать ножи».
Производством «Обители зла» занимаются PlayStation Productions и Constantin Film. Последняя обладает правами на экранизацию серии игр. Сейчас за фильм борются сразу четыре дистрибьютора, среди них есть Netflix и Warner Bros.
Первый фильм Креггера — хоррор «Варвар» — вышел в 2022 году. Картина рассказывает о девушке, которая приехала в Детройт на собеседование и забронировала дом через Airbnb. Там она замечает, что жилье уже занято другим человеком, но решает остаться на ночь. Вскоре героиня находит в подвале секретную дверь, за которой скрываются жуткие тайны.
8 августа состоялась мировая премьера «Орудий». По сюжету школьники из одного класса ночью встают с постелей, уходят из дома и бесследно исчезают. «Когда все дети, кроме одного, пропадают в одно и то же время и при тех же обстоятельствах, сообщество начинает задаваться вопросом — кто или что стоит за этим исчезновением?» ― говорится в синопсисе.
Зак Креггер в интервью Variety рассказывал, что снял хоррор, чтобы пережить потерю друга. Постановщик отметил, что это ему не помогло, однако он смог выпустить накопившийся гнев.