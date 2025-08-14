Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей

Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой

Кадр: DC/YouTube

На ютуб-канале DC опубликовали трейлер второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой. Он выйдет 21 августа на стриминговом сервисе HBO Max.

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов. Джеймс Ганн говорил, что в новых сериях главный герой будет бороться с демонами, которых раскрыл в первом сезоне.

«Мне нравятся сериалы, в которых персонажи не возвращаются одинаковыми в каждом сезоне. Мне интересен рост, изменения, иногда даже откат назад. И Миротворец в этом сезоне — другой человек», — отмечал он.

Действие второго сезона разворачивается в перезапущенной киновселенной DC, которая официально стартовала с анимационного сериала Ганна «Монстры-коммандос» и продолжилась его блокбастером «Супермен».

Вместе с Синой к своим ролям вернутся Даниель Брукс, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Стив Эйджи и Роберт Патрик. К ним присоединятся Фрэнк Грилло, Дэвид Денман, Сол Родригес и Тим Медоус.

Первый сезон «Миротворца» вышел в 2022 году на стриминге Max (тогда еще HBO Max) и был спин-оффом фильма Ганна «Отряд самоубийц» (2021). Съемки второго сезона стартовали в апреле 2024-го.

