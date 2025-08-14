Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой

На ютуб-канале DC опубликовали трейлер второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой. Он выйдет 21 августа на стриминговом сервисе HBO Max.
Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов. Джеймс Ганн говорил, что в новых сериях главный герой будет бороться с демонами, которых раскрыл в первом сезоне.
«Мне нравятся сериалы, в которых персонажи не возвращаются одинаковыми в каждом сезоне. Мне интересен рост, изменения, иногда даже откат назад. И Миротворец в этом сезоне — другой человек», — отмечал он.
Действие второго сезона разворачивается в перезапущенной киновселенной DC, которая официально стартовала с анимационного сериала Ганна «Монстры-коммандос» и продолжилась его блокбастером «Супермен».
Вместе с Синой к своим ролям вернутся Даниель Брукс, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Стив Эйджи и Роберт Патрик. К ним присоединятся Фрэнк Грилло, Дэвид Денман, Сол Родригес и Тим Медоус.
Первый сезон «Миротворца» вышел в 2022 году на стриминге Max (тогда еще HBO Max) и был спин-оффом фильма Ганна «Отряд самоубийц» (2021). Съемки второго сезона стартовали в апреле 2024-го.