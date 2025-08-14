На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»

На фестивале также будет работать ресторанный дворик, где посетители смогут попробовать национальные блюда. Для желающих проведут мастер-классы, также покажут кулинарные шоу и выступления артистов. В том числе свои номера выполнят артисты из Карелии, Чувашии, Удмуртии, Челябинской области.