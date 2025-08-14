На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей

На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Фото: пресс-служба городских мероприятий «Московские сезоны»

Четвертый Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России» открывается 14 августа на ВДНХ в Москве. Об этом пишет ТАСС. Он продлится до 24 августа.

На площадке доступны 300 производителей из разных регионов России: Кавказа, Балтики, Дальнего Востока и других. Они представят свыше 5000 наименований региональных продуктов питания: таймырский сиг, луховицкий кларий, башкирский баурсак, сургутский живой шоколад, рязанский калинник и другое.

На фестивале также будет работать ресторанный дворик, где посетители смогут попробовать национальные блюда. Для желающих проведут мастер-классы, также покажут кулинарные шоу и выступления артистов. В том числе свои номера выполнят артисты из Карелии, Чувашии, Удмуртии, Челябинской области.

В Подмосковье 30 и 31 августа пройдет другое мероприятие, фестиваль современной культуры «Малевич». Запланированы читки и перформативные практики, премьера нового арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», лекции и дискуссии об авангарде.

Расскажите друзьям
Теги:
ВДНХ