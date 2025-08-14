На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Четвертый Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России» открывается 14 августа на ВДНХ в Москве. Об этом пишет ТАСС. Он продлится до 24 августа.
На площадке доступны 300 производителей из разных регионов России: Кавказа, Балтики, Дальнего Востока и других. Они представят свыше 5000 наименований региональных продуктов питания: таймырский сиг, луховицкий кларий, башкирский баурсак, сургутский живой шоколад, рязанский калинник и другое.
На фестивале также будет работать ресторанный дворик, где посетители смогут попробовать национальные блюда. Для желающих проведут мастер-классы, также покажут кулинарные шоу и выступления артистов. В том числе свои номера выполнят артисты из Карелии, Чувашии, Удмуртии, Челябинской области.
В Подмосковье 30 и 31 августа пройдет другое мероприятие, фестиваль современной культуры «Малевич». Запланированы читки и перформативные практики, премьера нового арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», лекции и дискуссии об авангарде.