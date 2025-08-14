«Кама» представила электротакси «Атом»

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва
«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве
Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи
В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов

«Кама» представила электротакси «Атом»

Фото: @atom_auto

Машину с надписью «Это электротакси» представили на форуме, который проходит 14–15 августа в ЦМТ в Москве. Об этом пишет «Москвич Mag».

Cтали известны технические характеристики модели: запас хода на одном заряде 77-киловаттной батареи равен 500 километрам, максимальная скорость — 170 километров в час. До 100 километров в час машина сможет разогнаться за 8 секунд. На зарядку для преодоления дистанции 100 километров хватит 8 минут.

«Атом» рассчитывает, что таксопарки станут не только покупателями электромобилей, но и партнерами в продвижении авто. «У нас не будет дилеров, а полноценными партнерами будут в том числе таксопарки», — отметил операционный директор по продажам «Атома» Максим Бардин.

Разработку электромобиля «Атом» ведет компания «Кама» с 2021 года. В мае 2023-го в Москве показали первый рабочий прототип. Серийное производство собираются запустить в этом году.

В Москве ожидаются и другие разработки. Беспилотный трамвай будет возить пассажиров с осени 2025 года. Кроме того, начали тестировать беспилотный поезд метро. Пока его «обкатывают» без пассажиров.

Расскажите друзьям