«Кама» представила электротакси «Атом»

Машину с надписью «Это электротакси» представили на форуме, который проходит 14–15 августа в ЦМТ в Москве. Об этом пишет «Москвич Mag».
Cтали известны технические характеристики модели: запас хода на одном заряде 77-киловаттной батареи равен 500 километрам, максимальная скорость — 170 километров в час. До 100 километров в час машина сможет разогнаться за 8 секунд. На зарядку для преодоления дистанции 100 километров хватит 8 минут.
«Атом» рассчитывает, что таксопарки станут не только покупателями электромобилей, но и партнерами в продвижении авто. «У нас не будет дилеров, а полноценными партнерами будут в том числе таксопарки», — отметил операционный директор по продажам «Атома» Максим Бардин.
Разработку электромобиля «Атом» ведет компания «Кама» с 2021 года. В мае 2023-го в Москве показали первый рабочий прототип. Серийное производство собираются запустить в этом году.