«Кама» представила электротакси «Атом»

«Атом» рассчитывает, что таксопарки станут не только покупателями электромобилей, но и партнерами в продвижении авто. «У нас не будет дилеров, а полноценными партнерами будут в том числе таксопарки», — отметил операционный директор по продажам «Атома» Максим Бардин.