Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения

Идеальное время для кофе — примерно через 2,5 часа после пробуждения, причем в одиночестве. К такому выводу пришли европейские ученые, изучившие влияние времени и обстоятельств потребления напитка на уровень удовольствия. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports. Основные тезисы пересказали «Аргументы и факты».
В эксперименте приняли участие 236 человек 18–29 лет. Они пили кофе на протяжении 2–4 недель и фиксировали свои ощущения в специальной анкете.
Наибольшее удовольствие приносит утренний кофе, но не сразу после пробуждения, а спустя примерно 2,5 часа. Участники отмечали более яркие эмоции, когда пили кофе в одиночестве, а не в компании. Особенно сильный эффект напиток оказывал на тех, кто чувствовал себя уставшим.
В мире кофеиновых напитков появилась новинка: компания Pepsi представила Prebiotic Cola — полезную версию классической колы. В каждой банке новой газировки содержится 3 грамма пребиотиков, улучшающих пищеварение. Понизилась калорийность напитка: теперь в нем всего 30 калорий, при этом нет искусственных подсластителей, только тростниковый сахар.