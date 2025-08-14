Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва
«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве
Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи
В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов

Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения

Идеальное время для кофе — примерно через 2,5 часа после пробуждения, причем в одиночестве. К такому выводу пришли европейские ученые, изучившие влияние времени и обстоятельств потребления напитка на уровень удовольствия. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports. Основные тезисы пересказали «Аргументы и факты».

В эксперименте приняли участие 236 человек 18–29 лет. Они пили кофе на протяжении 2–4 недель и фиксировали свои ощущения в специальной анкете.

Наибольшее удовольствие приносит утренний кофе, но не сразу после пробуждения, а спустя примерно 2,5 часа. Участники отмечали более яркие эмоции, когда пили кофе в одиночестве, а не в компании. Особенно сильный эффект напиток оказывал на тех, кто чувствовал себя уставшим.

В мире кофеиновых напитков появилась новинка: компания Pepsi представила Prebiotic Cola — полезную версию классической колы. В каждой банке новой газировки содержится 3 грамма пребиотиков, улучшающих пищеварение. Понизилась калорийность напитка: теперь в нем всего 30 калорий, при этом нет искусственных подсластителей, только тростниковый сахар.

