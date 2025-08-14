Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения

Наибольшее удовольствие приносит утренний кофе, но не сразу после пробуждения, а спустя примерно 2,5 часа. Участники отмечали более яркие эмоции, когда пили кофе в одиночестве, а не в компании. Особенно сильный эффект напиток оказывал на тех, кто чувствовал себя уставшим.