В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха

Компания «Дронсхаб групп» разработала робота «Легат патрол». Он предназначен для мониторинга состояния воздуха на промышленных предприятиях. Об этом говорится на сайте mos.ru.
Разработчики предусмотрели опции автономного движения по заданному маршруту и дистанционного управления. Аккумуляторы аппарата выдерживают работу до восьми часов.
Робот может передавать различные данные — включая видео, телеметрию и показания датчиков. Платформа обладает грузоподъемностью до 150 килограммов, оснащена полным приводом и имеет высокую степень защиты от влаги.
«Помимо мониторинга состояния воздуха на объектах, она может применяться для патрулирования и охраны территории, инспектирования промышленного оборудования», — рассказал генеральный директор компании Максим Томских.
Автономные системы могут применяться и для ухода за зверями. В Китае внедрили робота-антилопу в стадо настоящих антилоп. Он позволит ученым наблюдать за пугливыми животными и изучать их.