Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва
«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве
Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи
В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов

Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи

Фото: «Late Night with Seth Meyers»/YouTube

Американская актриса Зои Кравиц, известная по сериалам «Меломанка» и «Большая маленькая ложь», рассказала на шоу Сета Майерса, что однажды разгромила дом своей подруги Тейлор Свифт.

Кравиц некоторое время жила у Свифт во время пожаров в Лос-Анджелесе зимой 2025 года. Вместе с ней у певицы в течение двух недель гостила мама Лиза Боне, у которой была домашняя змея. Животное женщины взяли с собой.

Когда Кравиц уже готовилась покинуть дом, ее мама сказала, что «очень хочет быть хорошим гостем». Но через несколько часов Боне позвонила дочери и призналась, что «немного влипла».

Кравиц вспомнила, что поднялась на второй этаж дома и нашла маму в углу в ванной. «Она сказала: „Я умывалась, и у меня был Орфей (так зовут змею), я отпустила его на секунду, закрыла дверь, но он нашел маленькую дырочку в углу“», — поделилась Зои.

Выяснилось, что Боне потеряла змею в доме Свифт. Кравиц призналась, что запаниковала, когда поняла, что не может вытащить Орфея из дыры в стене. Ей пришлось позвонить управляющему дома и попросить принести лом.

Актриса вместе с матерью разломали банкетку в ванной комнате, откололи плитку и поцарапали стены. «Мы полностью разрушили ванную комнату Тейлор», — отметила Кравиц.

Она добавила, что попросила управляющего не рассказывать о случившемся, «пока все не будет исправлено». Кравиц оплатила ремонт ванной.

«Помню, как позвонила ей [Свифт] и сказала: „Привет… я хотела поговорить с тобой кое о чем“. А она спросила: „О том, что ты чуть не потеряла змею в доме и разнесла мою ванную комнату?“» — рассказала актриса.

