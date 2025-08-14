Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи

Американская актриса Зои Кравиц, известная по сериалам «Меломанка» и «Большая маленькая ложь», рассказала на шоу Сета Майерса, что однажды разгромила дом своей подруги Тейлор Свифт.
Кравиц некоторое время жила у Свифт во время пожаров в Лос-Анджелесе зимой 2025 года. Вместе с ней у певицы в течение двух недель гостила мама Лиза Боне, у которой была домашняя змея. Животное женщины взяли с собой.
Когда Кравиц уже готовилась покинуть дом, ее мама сказала, что «очень хочет быть хорошим гостем». Но через несколько часов Боне позвонила дочери и призналась, что «немного влипла».
Кравиц вспомнила, что поднялась на второй этаж дома и нашла маму в углу в ванной. «Она сказала: „Я умывалась, и у меня был Орфей (так зовут змею), я отпустила его на секунду, закрыла дверь, но он нашел маленькую дырочку в углу“», — поделилась Зои.
Выяснилось, что Боне потеряла змею в доме Свифт. Кравиц призналась, что запаниковала, когда поняла, что не может вытащить Орфея из дыры в стене. Ей пришлось позвонить управляющему дома и попросить принести лом.
Актриса вместе с матерью разломали банкетку в ванной комнате, откололи плитку и поцарапали стены. «Мы полностью разрушили ванную комнату Тейлор», — отметила Кравиц.
Она добавила, что попросила управляющего не рассказывать о случившемся, «пока все не будет исправлено». Кравиц оплатила ремонт ванной.
«Помню, как позвонила ей [Свифт] и сказала: „Привет… я хотела поговорить с тобой кое о чем“. А она спросила: „О том, что ты чуть не потеряла змею в доме и разнесла мою ванную комнату?“» — рассказала актриса.