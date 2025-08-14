«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва
«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве
Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи
В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов

«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба «Золотого яблока»

Бьюти-ретейлер «Золотое яблоко» создаст сквер в центре Екатеринбурга на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева. Об этом пишет «Большой город».

Компания организует пространство площадью около гектара. В нем появятся деревья, цветники, пешеходные и велосипедные дорожки, шезлонги, уличные кресла, скамьи, амфитеатр и трон для фотозоны.

Фото: пресс-служба «Золотого яблока»

Проект разработали в «Ландшафтной мастерской Сергеевых» и архитектурном бюро Isaev Architects с помощью штатных архитекторов «Золотого яблока». Бюджет составит порядка 150 млн рублей.

В проект включено озеленение с системой автополива. Виды растений включают крупномерные деревья, лиственные кустарники, низкорослые хвойные и многолетние травянистые растения — все виды уже применяются на Урале и приспособлены к климатическим особенностям региона.

Работы над объектом ведутся в два этапа. Первый будет завершен в октябре, второй — осенью 2026-го.

