«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге

Бьюти-ретейлер «Золотое яблоко» создаст сквер в центре Екатеринбурга на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева. Об этом пишет «Большой город».
Компания организует пространство площадью около гектара. В нем появятся деревья, цветники, пешеходные и велосипедные дорожки, шезлонги, уличные кресла, скамьи, амфитеатр и трон для фотозоны.
Проект разработали в «Ландшафтной мастерской Сергеевых» и архитектурном бюро Isaev Architects с помощью штатных архитекторов «Золотого яблока». Бюджет составит порядка 150 млн рублей.
В проект включено озеленение с системой автополива. Виды растений включают крупномерные деревья, лиственные кустарники, низкорослые хвойные и многолетние травянистые растения — все виды уже применяются на Урале и приспособлены к климатическим особенностям региона.
Работы над объектом ведутся в два этапа. Первый будет завершен в октябре, второй — осенью 2026-го.