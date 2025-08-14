Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»

В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва
«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве
Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи
В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов
В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»

Фото: «Арт-Эрия»

14 августа в Выборге завершился фестиваль «Окно в Европу». Главный приз в конкурсе игрового кино получила картина Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета», спродюсированная киностудией «Рок» Алексея Учителя. Фильм также удостоился приза от кинокритиков.

В центре сюжета — 17-летний грузин Дато и его бабушка, которые стараются наладить отношения среди обломков некогда большой семьи. Однако их планы рушатся, когда после многих лет разлуки внезапно появляется мать Дато

В картине снялись Артем Кошман («Приключения экспоната», «Черная весна»), Джульетта Степанян («Манюня в кино»), Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская») и другие актеры.

В победной речи режиссер «Дня рождения Сидни Люмета» сказал: «Почти все, кто делал это кино, — дебютанты. Большинство из них без работы. <…> Для нас, для дебютантов, важно, чтобы мы были нужны». Затем Гейдаров добавил: «Ребята, это кино — это победа вас. Всех, кто вкладывал свои силы: и Джульетта, и Артем, и Мариэтта. Вы вкладывали свою душу, условия были нелегкие: дебют, всем страшно. Это ваша заслуга и только потом моя».

Расскажите друзьям