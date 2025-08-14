Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»

В победной речи режиссер «Дня рождения Сидни Люмета» сказал: «Почти все, кто делал это кино, — дебютанты. Большинство из них без работы. <…> Для нас, для дебютантов, важно, чтобы мы были нужны». Затем Гейдаров добавил: «Ребята, это кино — это победа вас. Всех, кто вкладывал свои силы: и Джульетта, и Артем, и Мариэтта. Вы вкладывали свою душу, условия были нелегкие: дебют, всем страшно. Это ваша заслуга и только потом моя».