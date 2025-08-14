Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России

Женщины в этом году на 32% чаще стали смотреть криминальные драмы и триллеры по сравнению с 2024 годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное онлайн-кинотеатром Kion.
Данные получены за январь — июль 2024 и 2025 года соответственно. Самыми популярными картинами в этих жанрах стали драма «Хрустальный», детектив «Тайга», триллер «Хирург», фильм «Опасный», а также турецкий сериал «Семья» (драма, криминал).
«Женская аудитория Kion уделяет таким картинам все больше времени: среднее время просмотра на один тайтл выросло на 20%, сами жанры в женском сегменте стали востребованнее на 32% в годовом сравнении», — сообщили в пресс-службе компании.
Как отмечают в Kion, психологи считают, что женщины более склонны к эмпатии и анализу эмоций, поэтому их привлекают герои с глубоким характером в драматических историях. По мнению клинического психолога и кинотерапевта Ирины Гросс, просмотр криминальных драм для женщин может быть способом снизить страх, ощутить контроль и уменьшить тревогу, особенно если героини побеждают преступников или раскрывают преступления.
«Современные криминальные драмы ломают стереотипы: женщины теперь — не только „подруги главного героя“, а полноценные сильные персонажи, будь то детективы или сложные антигероини. Мужские роли также эволюционируют, становясь более уязвимыми и многогранными. Это важный фактор, отражающий статистику того, что популярность подобного жанра среди женской аудитории растет», — объяснила Гросс.