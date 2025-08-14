Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России

Как отмечают в Kion, психологи считают, что женщины более склонны к эмпатии и анализу эмоций, поэтому их привлекают герои с глубоким характером в драматических историях. По мнению клинического психолога и кинотерапевта Ирины Гросс, просмотр криминальных драм для женщин может быть способом снизить страх, ощутить контроль и уменьшить тревогу, особенно если героини побеждают преступников или раскрывают преступления.