Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва
«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве
Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи
В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов

Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России

Фото: Chase McBride/Unsplash

Женщины в этом году на 32% чаще стали смотреть криминальные драмы и триллеры по сравнению с 2024 годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное онлайн-кинотеатром Kion.

Данные получены за январь — июль 2024 и 2025 года соответственно. Самыми популярными картинами в этих жанрах стали драма «Хрустальный», детектив «Тайга», триллер «Хирург», фильм «Опасный», а также турецкий сериал «Семья» (драма, криминал).

«Женская аудитория Kion уделяет таким картинам все больше времени: среднее время просмотра на один тайтл выросло на 20%, сами жанры в женском сегменте стали востребованнее на 32% в годовом сравнении», — сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечают в Kion, психологи считают, что женщины более склонны к эмпатии и анализу эмоций, поэтому их привлекают герои с глубоким характером в драматических историях. По мнению клинического психолога и кинотерапевта Ирины Гросс, просмотр криминальных драм для женщин может быть способом снизить страх, ощутить контроль и уменьшить тревогу, особенно если героини побеждают преступников или раскрывают преступления.

«Современные криминальные драмы ломают стереотипы: женщины теперь — не только „подруги главного героя“, а полноценные сильные персонажи, будь то детективы или сложные антигероини. Мужские роли также эволюционируют, становясь более уязвимыми и многогранными. Это важный фактор, отражающий статистику того, что популярность подобного жанра среди женской аудитории растет», — объяснила Гросс.

