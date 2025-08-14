Кинокомпания Neon представила первый трейлер фильма «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи, удостоенного главной награды Каннского кинофестиваля-2025. Премьера картины запланирована на 15 октября.
Сюжет разворачивается вокруг Эгбала, которого похищает бывший политзаключенный Вахид. Тот уверен, что Эгбал — офицер, пытавший его в тюрьме. Вахид никогда не видел лица надзирателя, но узнал его по скрипу протеза. Охваченный жаждой мести, мужчина решает закопать пленника заживо, однако постепенно у него закрадываются сомнения в личности Эгбала. Чтобы проверить догадки, Вахид связывается с другими бывшими политзаключенными и отправляется к ним на фургоне. Во время поездки он размышляет об этичности поступка, который собирается совершить.
Джафар Панахи — один из самых известных кинематографистов Ирана, неоднократно подвергавшийся давлению со стороны властей своей страны. Он известен зрителю по фильмам «Такси» и «Без медведей». В 2022 году его приговорили к 6 годам тюрьмы и 20-летнему запрету на съемки, но после семи месяцев заключения и голодовки Панахи освободили. Несмотря на давление, он продолжал снимать — часто тайно, выпуская фильмы через зарубежные площадки.
Из‑за задержаний и арестов мужчина долгое время не мог посещать фестивали, где были представлены его работы, и в 2025 году приехал в Канны впервые за 20 лет. На фестивале новая картина Панахи получила главную награду — «Золотую пальмовую ветвь». С этой победой режиссер стал обладателем всех наград фестивалей «большой тройки». Ранее его картины «Круг» и «Такси» брали главные призы фестивалей в Венеции и Берлине соответственно.
О выходе «Простой случайности» в России стало известно в июле. Прокатом займется компания «Русский репортаж».