Сюжет разворачивается вокруг Эгбала, которого похищает бывший политзаключенный Вахид. Тот уверен, что Эгбал — офицер, пытавший его в тюрьме. Вахид никогда не видел лица надзирателя, но узнал его по скрипу протеза. Охваченный жаждой мести, мужчина решает закопать пленника заживо, однако постепенно у него закрадываются сомнения в личности Эгбала. Чтобы проверить догадки, Вахид связывается с другими бывшими политзаключенными и отправляется к ним на фургоне. Во время поездки он размышляет об этичности поступка, который собирается совершить.