Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи
В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва
«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве
Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи
В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов

Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025

Фото: «Русский репортаж»

Кинокомпания Neon представила первый трейлер фильма «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи, удостоенного главной награды Каннского кинофестиваля-2025. Премьера картины запланирована на 15 октября.

Сюжет разворачивается вокруг Эгбала, которого похищает бывший политзаключенный Вахид. Тот уверен, что Эгбал — офицер, пытавший его в тюрьме. Вахид никогда не видел лица надзирателя, но узнал его по скрипу протеза. Охваченный жаждой мести, мужчина решает закопать пленника заживо, однако постепенно у него закрадываются сомнения в личности Эгбала. Чтобы проверить догадки, Вахид связывается с другими бывшими политзаключенными и отправляется к ним на фургоне. Во время поездки он размышляет об этичности поступка, который собирается совершить.

Видео: Neon

Джафар Панахи — один из самых известных кинематографистов Ирана, неоднократно подвергавшийся давлению со стороны властей своей страны. Он известен зрителю по фильмам «Такси» и «Без медведей». В 2022 году его приговорили к 6 годам тюрьмы и 20-летнему запрету на съемки, но после семи месяцев заключения и голодовки Панахи освободили. Несмотря на давление, он продолжал снимать — часто тайно, выпуская фильмы через зарубежные площадки.

Из‑за задержаний и арестов мужчина долгое время не мог посещать фестивали, где были представлены его работы, и в 2025 году приехал в Канны впервые за 20 лет. На фестивале новая картина Панахи получила главную награду — «Золотую пальмовую ветвь». С этой победой режиссер стал обладателем всех наград фестивалей «большой тройки». Ранее его картины «Круг» и «Такси» брали главные призы фестивалей в Венеции и Берлине соответственно.

О выходе «Простой случайности» в России стало известно в июле. Прокатом займется компания «Русский репортаж».

