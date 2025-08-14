Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным

Фото: @fdzwaldog

На улицах мексиканского города Монтеррей появился робот-собака по кличке Уолдог. Пес напоминает прохожим, что нельзя плохо обращаться с животными, сообщает Reuters.

Питомца размером с бигля купил за 4084 доллара (более 325 тыс. рублей) местный сенатор и защитник животных Уолдо Фернандес. Собака управляется дистанционно.

Устройство обладает «металлическим и дружелюбным» голосом и учит людей доброте к хвостатым. «Привет, я Уолдог, и я здесь, чтобы дать голос тем, у кого его нет, — животным, которые живут на улицах», — говорит робот.

Видео: @fdzwaldog

ИИ-пес также отмечает на улицах мусор, выбоины на дорогах и регистрирует бездомных собак. В ближайшее время Уолдог посетит школы, площади и кварталы по всему городу. Он уже стал знаменитостью, с которой жители города часто фотографируются.

По данным Reuters, ранее собаки-роботы использовались в поисково-спасательных операциях после стихийных бедствий. Сейчас власти США работают над созданием собак-роботов для патрулирования границы США и Мексики.

Популярность умных машин растет, и их начинают использовать в самых разных уголках мира. Например, в Китае робота внедрили в стадо тибетских антилоп, что позволяет наблюдать за антилопами в непосредственной близости, а еще предоставляет более точные и надежные изображения и данные для их изучения.

