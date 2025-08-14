Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения

В 2025 году Казахстан продемонстрировал значительный экономический рост, впервые опередив по уровню ВВП на душу населения Россию и Китай. Показатель Казахстана составил почти 14,8 тыс. долларов, тогда как у России он достиг почти 14,3 тыс. долларов, а у Китая — 13,7 тыс. долларов. На данные МВФ обратил внимание «Forbes Kazakhstan».