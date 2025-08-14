Жозефина Декер снимет байопик о певице Шинейд О’Коннор

О’Коннор стала одной из самых легендарных фигур в истории ирландской культуры. В возрасте 23 лет она получила «Грэмми» за свой второй альбом «I Do Not Want What I Haven’t Got», который шесть недель возглавлял американский чарт Billboard в 1990 году и включал хит «Nothing Compares 2 U».