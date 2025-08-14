В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Жозефина Декер снимет байопик о певице Шинейд О’Коннор

Фото: Michel Linssen/Getty Images

Биографический фильм о певице Шинейд О’Коннор запустили в разработку. Об этом cообщил Variety.

Картину снимет режиссер Жозефина Декер, известная по фильму «Ширли» и сериалу «Как ты смеешь». Она расскажет о юности О’Коннор и ее блестящей карьере. Сценарий напишет Стейси Грегг.

Проект выпустит ирландская продакшен-компания ie: entertainment, работавшая над документальной лентой «Nothing Compares», также посвященной О’Коннор. Кроме того, байопиком займутся компании Nine Daughters и See-Saw Films.

Nine Daughters и See-Saw Films ранее уже сотрудничали: они выпустили вместе драму «Аммонит» с Сиршей Ронан и Кейт Уинслет. Variety обратился к See-Saw Films за официальным подтверждением проекта, но не получил ответа.

По информации СМИ, продюсерами будущего фильма выступят основательница Nine Daughters Фодла Кронин О’Рейлли и оскароносный дуэт Иэна Кэннинга и Эмиля Шермана («Король говорит!», «Лев») из See-Saw, а также Нил Чордия («Urban Hymn»). Исполнительным продюсером станет Тим Кларк. Финансирует ленту BBC Film.

О’Коннор стала одной из самых легендарных фигур в истории ирландской культуры. В возрасте 23 лет она получила «Грэмми» за свой второй альбом «I Do Not Want What I Haven’t Got», который шесть недель возглавлял американский чарт Billboard в 1990 году и включал хит «Nothing Compares 2 U».

О’Коннор стала первой женщиной, получившей награду «Видео года» по версии MTV. Артистка прославилась не только творчеством, но и активной гражданской позицией. Она боролась против сексизма в музыкальном бизнесе и коррупции в католической церкви.

Шинейд О’Коннор умерла 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет от сочетания хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и астмы. До этого ее госпитализировали после серии твитов о намерении покончить с собой. За полтора года до смерти Шинейд суицид совершил ее сын Шейн.

