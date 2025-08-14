В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»

Фото: @therealguf

Несколько треков рэпера Гуфа с альбома «Город дорог» больше недоступны на российских музыкальных сервисах, а также на платформе Genius. В своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что эту информацию ей подтвердил Роскомнадзор.

Общественница добавила, что на данный момент уже три песни внесены в реестр запрещенных в связи с пропагандой запрещенных веществ. По данным «Коммерсанта», сейчас нельзя послушать песни «Кто как играет», «Три нити» и «Новости».

Неделю назад Мизулина попросила правоохранительные органы проверить пластинку Алексея Долматова. Ранее альбом «Город дорог» хотел выкупить предприниматель Игорь Рыбаков, чтобы удалить его со всех цифровых площадок. Рыбаков хотел приобрести пластинку за 95 млн рублей и отправить эти средства на благотворительность. Но глава лейбла «Монолит Рекордс» Антон Пронин, владеющий правами на релиз, отказался заключать сделку, узнав о намерениях предпринимателя.

