Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату

Китайская компания Insta360, производящая экшн-камеры, запустила для сотрудников челлендж «Похудей и заработай денег». О программе написал City News Service.
За каждые сброшенные 500 грамм веса сотрудники получают 500 юаней (5500 рублей), а за каждые набранные полкилограмма — отдают 800 юаней (8800 рублей).
В челлендже принимают участие 99 работников, и вместе они уже сбросили 950 килограмм веса, тем самым заработав около миллиона юаней (11 млн рублей). Компания пока не наложила ни одного штрафа.
В июне социальная сеть TikTok заблокировала хештег #skinnytok, связанный с роликами о нездоровом похудении. Теперь при наборе соответствующего запроса в поиске пользователь увидит ссылку на ресурсы психологической помощи.