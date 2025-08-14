В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату

Фото: Jonathan Borba/Unsplash

Китайская компания Insta360, производящая экшн-камеры, запустила для сотрудников челлендж «Похудей и заработай денег». О программе написал City News Service.

За каждые сброшенные 500 грамм веса сотрудники получают 500 юаней (5500 рублей), а за каждые набранные полкилограмма — отдают 800 юаней (8800 рублей).

В челлендже принимают участие 99 работников, и вместе они уже сбросили 950 килограмм веса, тем самым заработав около миллиона юаней (11 млн рублей). Компания пока не наложила ни одного штрафа.

В июне социальная сеть TikTok заблокировала хештег #skinnytok, связанный с роликами о нездоровом похудении. Теперь при наборе соответствующего запроса в поиске пользователь увидит ссылку на ресурсы психологической помощи.

