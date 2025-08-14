На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке

21 августа в котельной «Хлебозавода» пройдет спецпоказ документального фильма «ПГТ» ― о том, как в Сергиевом Посаде провели выставку московского художника Валерия Чтака.
Картина рассказывает, как куратор Анна Синица смогла обратить внимание местных жителей на современное искусство и вдохновить их на собственные творческие проекты. В ленте использованы интервью с организаторами, участниками и гостями выставки.
На «Хлебозаводе» документалку «ПГТ» представит команда проекта. Начало сеанса ― 21 августа, в 19.30.
Мероприятие станет частью спецпоказов киноцикла «Художник в кадре». В ходе него показывают и обсуждают картины о людях, которые превращают личный опыт, внутренние конфликты и уязвимость в искусство.
Цикл организован командой «Хлебозавода» вместе с Центром документального кино (ЦДК).
Валерий Чтак ― концептуальный художник, наиболее известный монохромными картинами с неаккуратными надписями. С начала 2000-х участвовал в выставках в России и за рубежом, а его работы вошли в собрания Третьяковской галереи, ММОМА, фонда Смирнова — Сорокина и другие коллекции. Чтак умер в мае прошлого года от онкологического заболевания. С 34 лет он также страдал от рассеянного склероза.