На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке

Валерий Чтак ― концептуальный художник, наиболее известный монохромными картинами с неаккуратными надписями. С начала 2000-х участвовал в выставках в России и за рубежом, а его работы вошли в собрания Третьяковской галереи, ММОМА, фонда Смирнова — Сорокина и другие коллекции. Чтак умер в мае прошлого года от онкологического заболевания. С 34 лет он также страдал от рассеянного склероза.