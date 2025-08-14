Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второй части второго сезона «Уэнсдэй». Премьера заключительных эпизодов состоится 3 сентября.
В продолжении расскажут о том, как главная героиня выходит из комы. Судя по ролику, в сериал вернется персонаж Гвендолин Кристи в образе призрака. В финале видео прозвучал голос Леди Гаги: «Будьте осторожны, вам придется заплатить цену».
Видео: Netflix
Сериал «Уэнсдэй» вышел на Netflix осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс — персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году.
Второй сезон шоу выйдет в двух частях. Премьера первой части состоялась 6 августа. Серии получили 78% положительных рецензий от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes.