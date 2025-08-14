В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»

Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второй части второго сезона «Уэнсдэй». Премьера заключительных эпизодов состоится 3 сентября.

В продолжении расскажут о том, как главная героиня выходит из комы. Судя по ролику, в сериал вернется персонаж Гвендолин Кристи в образе призрака. В финале видео прозвучал голос Леди Гаги: «Будьте осторожны, вам придется заплатить цену».

Видео: Netflix

Сериал «Уэнсдэй» вышел на Netflix осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс — персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году.

Второй сезон шоу выйдет в двух частях. Премьера первой части состоялась 6 августа. Серии получили 78% положительных рецензий от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes.

Ранее румынский иллюзионист Виктор Доробанту, который исполняет в сериале «Уэнсдэй» роль Вещи, показал, как проходят съемки второго сезона шоу. Специалист по визуальным эффектам Том Тернбулл также рассказал, каким был кастинг на роль Вещи. Уже известно, что сериал продлен на третий сезон.

