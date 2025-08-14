Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»

Ранее румынский иллюзионист Виктор Доробанту, который исполняет в сериале «Уэнсдэй» роль Вещи, показал, как проходят съемки второго сезона шоу. Специалист по визуальным эффектам Том Тернбулл также рассказал, каким был кастинг на роль Вещи. Уже известно, что сериал продлен на третий сезон.