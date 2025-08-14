В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген

Фото: Dan Freeman/Unsplash

Идеальным городом для молодежи 13–28 лет стал Бангкок. Столица Таиланда обошла другие мегаполисы благодаря дружелюбной атмосфере, доступности, насыщенной культурной жизни и возможностям для новых знакомств. О рейтинге лучших городов мира для поколения Z написал CNN, изучив данные Time Out.

Предпочтения поколения Z заметно отличаются от классического рейтинга Time Out. Если в январе лучшим городом мира был признан Кейптаун, то в молодежном топе он занял лишь третье место. Разница в приоритетах: для зумеров важнее всего социализация, вечеринки, инклюзивность и разнообразие, а не только красота или инфраструктура.

Мельбурн занял второе место в молодежном рейтинге, поднявшись с пятой позиции общего списка. Почти все опрошенные (96%) оценили развитую арт-сцену города, а 80% отметили его разнообразие и инклюзивность.

Третье место досталось Кейптауну — молодежь ценит его за красоту и доступные вечеринки. Четвертую строчку занял Нью-Йорк, который покорил зумеров удобством для пеших прогулок и насыщенной ночной жизнью. Замыкает топ-5 Копенгаген: хотя в общем рейтинге он был всего лишь десятым, молодежь оценила вкусную еду и дружелюбие горожан.

Топ-20 лучших городов для зумеров по версии Time Out:

  1. Бангкок, Таиланд
  2. Мельбурн, Австралия
  3. Кейптаун, Южная Африка
  4. Нью-Йорк, США
  5. Копенгаген, Дания
  6. Барселона, Испания
  7. Эдинбург, Шотландия
  8. Мехико, Мексика
  9. Лондон, Англия
  10. Шанхай, Китай
  11. Сидней, Австралия
  12. Пекин, Китай
  13. Париж, Франция
  14. Токио, Япония
  15. Берлин, Германия
  16. Севилья, Испания
  17. Чикаго, США
  18. Чиангмай, Таиланд
  19. Прага, Чехия
  20. Лиссабон, Португалия
