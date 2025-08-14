Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген

Предпочтения поколения Z заметно отличаются от классического рейтинга Time Out. Если в январе лучшим городом мира был признан Кейптаун, то в молодежном топе он занял лишь третье место. Разница в приоритетах: для зумеров важнее всего социализация, вечеринки, инклюзивность и разнообразие, а не только красота или инфраструктура.