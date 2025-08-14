Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген

Идеальным городом для молодежи 13–28 лет стал Бангкок. Столица Таиланда обошла другие мегаполисы благодаря дружелюбной атмосфере, доступности, насыщенной культурной жизни и возможностям для новых знакомств. О рейтинге лучших городов мира для поколения Z написал CNN, изучив данные Time Out.
Предпочтения поколения Z заметно отличаются от классического рейтинга Time Out. Если в январе лучшим городом мира был признан Кейптаун, то в молодежном топе он занял лишь третье место. Разница в приоритетах: для зумеров важнее всего социализация, вечеринки, инклюзивность и разнообразие, а не только красота или инфраструктура.
Мельбурн занял второе место в молодежном рейтинге, поднявшись с пятой позиции общего списка. Почти все опрошенные (96%) оценили развитую арт-сцену города, а 80% отметили его разнообразие и инклюзивность.
Третье место досталось Кейптауну — молодежь ценит его за красоту и доступные вечеринки. Четвертую строчку занял Нью-Йорк, который покорил зумеров удобством для пеших прогулок и насыщенной ночной жизнью. Замыкает топ-5 Копенгаген: хотя в общем рейтинге он был всего лишь десятым, молодежь оценила вкусную еду и дружелюбие горожан.
Топ-20 лучших городов для зумеров по версии Time Out:
- Бангкок, Таиланд
- Мельбурн, Австралия
- Кейптаун, Южная Африка
- Нью-Йорк, США
- Копенгаген, Дания
- Барселона, Испания
- Эдинбург, Шотландия
- Мехико, Мексика
- Лондон, Англия
- Шанхай, Китай
- Сидней, Австралия
- Пекин, Китай
- Париж, Франция
- Токио, Япония
- Берлин, Германия
- Севилья, Испания
- Чикаго, США
- Чиангмай, Таиланд
- Прага, Чехия
- Лиссабон, Португалия