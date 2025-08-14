В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия

Фото: Universal Pictures

«Иноекино» впервые выпустит в российский прокат комедийный хоррор Эдгара Райта «Зомби по имени Шон». Фильм выйдет в кино 25 сентября в новой 4К-реставрации и с новой закадровой озвучкой, сообщается в соцсетях компании.

«Зомби по имени Шон» — это британская комедия про зомби-апокалипсис. Главный герой Шон — продавец электроники, неудачник. Однажды он замечает, что его город захвачен зомби. Вместе со своим другом Эдом Шон пытается спасти свою девушку, мать и переждать апокалипсис в пабе. Фильм совмещает в себе элементы ужасов и комедии, высмеивая клише жанра зомби и показывая, что даже в сложные времена люди остаются людьми.

Видео: Focus Features

Главные роли в ленте исполнили Саймон Пегг, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис, Ник Фрост, Дилан Моран, Билл Найи и Пенелопа Уилтон. В фильме также снялись участники британской рок-группы Coldplay Крис Мартин и Джонни Бакланд.

Премьера картины состоялась 29 марта 2004 года в Лондоне, 9 апреля в остальной Великобритании и 24 сентября в США. Фильм получил положительные отзывы от критиков и получил две номинации на премию BAFTA. «Зомби по имени Шон» также вошел в список телеканала Channel 4 «50 величайших кинокомедий» и в двадцатку лучших фильмов с 1992 года по версии Квентина Тарантино.

14 августа «Иноекино» выпустило в прокат «Терминатор-2: Судный день». С 11 сентября в кинотеатрах вновь покажут фильм «Пролетая над гнездом кукушки».

