В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия

«Зомби по имени Шон» — это британская комедия про зомби-апокалипсис. Главный герой Шон — продавец электроники, неудачник. Однажды он замечает, что его город захвачен зомби. Вместе со своим другом Эдом Шон пытается спасти свою девушку, мать и переждать апокалипсис в пабе. Фильм совмещает в себе элементы ужасов и комедии, высмеивая клише жанра зомби и показывая, что даже в сложные времена люди остаются людьми.