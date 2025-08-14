Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ

Фильмы Алексея Балабанова могут подвергнуться цензуре в России ― таким мнением в беседе с «Абзацем» поделилась депутат Госдумы Елена Драпеко. По ее словам, кино 80-х и 90-х нужно проверить на соответствие традиционным ценностям.