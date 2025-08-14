В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ

Фото: Агентство «Москва»

Фильмы Алексея Балабанова могут подвергнуться цензуре в России ― таким мнением в беседе с «Абзацем» поделилась депутат Госдумы Елена Драпеко. По ее словам, кино 80-х и 90-х нужно проверить на соответствие традиционным ценностям.

«Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно», ― считает депутат.

В конце июля Госдума приняла закон, который запрещает выдавать прокатные удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Одновременно документ обязывает онлайн-кинотеатры и владельцев соцсетей удалять такие картины.

Минкульт сможет вносить корректировки в уже выданные прокатные удостоверения. Новые правила начнут работать с 1 марта 2025 года.

