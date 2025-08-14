Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала

Ранее специалист по визуальным эффектам Том Тернбулл рассказал, как проходил кастинг на эту роль. Он отметил, что, как только было принято решение, что Вещь будет играть реальный человек, команде было крайне важно найти подходящего актера. Во время прослушивания Тернбулл находился в одной комнате с режиссером Тимом Бертоном, что нетипично для супервайзера по визуальным эффектам. Именно в этот момент он сразу понял, что Доробанту — именно тот кандидат, которого они искали.