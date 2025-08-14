Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала

Румынский иллюзионист Виктор Доробанту, который исполняет в сериале «Уэнсдэй» роль Вещи, показал, как проходят съемки второго сезона шоу. Видео появилось в инстаграме* актера.
В ролике Доробанту рассказал, что, перед тем как зайти в кадр, надевает синий костюм. Это делается для того, чтобы специалист по визуальным эффектам мог в процессе монтажа удалить его тело и оставить только руку. После этого художник по гриму делает ему «макияж» руки. Актер также продемонстрировал, как снимают одну из сцен сериала.
Ранее специалист по визуальным эффектам Том Тернбулл рассказал, как проходил кастинг на эту роль. Он отметил, что, как только было принято решение, что Вещь будет играть реальный человек, команде было крайне важно найти подходящего актера. Во время прослушивания Тернбулл находился в одной комнате с режиссером Тимом Бертоном, что нетипично для супервайзера по визуальным эффектам. Именно в этот момент он сразу понял, что Доробанту — именно тот кандидат, которого они искали.
Во-первых, у него были физические данные, необходимые для роли. «У него были красивые руки, что очень помогло в выборе. Нас впечатлили его поразительная ловкость и невероятная скорость. Существуют даже несколько кадров, где он запечатлен вживую, и его движения выглядят почти как в покадровой съемке, настолько они быстры и точны, — говорит он. — Он может двигать рукой гораздо быстрее, чем кто‑либо другой».
Но были и другие качества Доробанту, которые понравились авторам шоу. «Когда мы наблюдали за ним на записях кастинга, мы заметили, что в нем есть что‑то от Вещи. Он и сам немного озорной», — говорит Тернбулл.
Во время репетиций Тернбулл и Бертон вместе с Доробанту разбирали каждый эпизод из сценария, пробуя множество различных вариантов, чтобы выяснить, что сработает лучше всего. До первого съемочного дня они до конца не понимали, как все получится. В итоги после съемки первой сцены, где Уэнсдэй узнает, что родители подослали Вещь шпионить за ней, создатели сериала поняли, что вся эта тяжелая работа и подготовка стоили потраченного времени.
«Виктор знал, что делать. Дженна разговаривала с рукой и при этом не обращала внимания на стоявшего за ней большого человека в синем костюме. Это было поистине волшебно, и наблюдать за этим было невероятно увлекательно», — отметил Тернбулл.
Специалист по визуальным эффектам отметил, что возлагает большие надежды на Вещь во втором сезоне. «Мне было бы очень интересно увидеть, как Вещь получит более четко выраженную сюжетную линию, — говорит он. — Я считаю, что этот персонаж уже доказал свою популярность в сериале, и мне хотелось бы увидеть, как будет развиваться его история».
Сериал «Уэнсдэй» вышел на Netflix осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс — персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году. Второй сезон шоу выйдет в двух частях. Премьера первой части состоялась 6 августа, вторая появится на стриминге 3 сентября. В конце июля сериал продлили на третий сезон.
