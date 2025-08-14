В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»

12 августа на Долгоруковской улице в Москве прошло открытие нового супермаркета «Select Перекресток».
Новый формат представили вместе с творческим объединением Applique. Коллектив устраивает самые крутые вечеринки в Москве, отметили организаторы события.
Рейв провели прямо в супермаркете, представив гостям арт-перформанс на фоне полок магазина. С диджей-сетам выступили Саши Спилберг, Sexstasy и Mark S.
Фото: Тимур Осипов
Фото: Тимур Осипов
Фото: Тимур Осипов
Фото: Тимур Осипов
Фото: Тимур Осипов
Фото: Тимур Осипов
«Select Перекресток» создан для жителей мегаполисов, которым важность скорость, оригинальность и удобство. Это компактные городские супермаркеты с предсобранным ассортиментом готовой еды и товаров на каждый день. До конца года в столице в тестовом формате заработают 10 таких точек. Открывать их планируют в оживленных городских локациях: на территории ЖК, неподалеку от бизнес-центра и в точках притяжения молодежи.
Помещение «Select Перекресток» занимает до 400 квадратных метров, в три раза меньше обычных супермаркетов сети. В самих точках есть предзаказ кофе, сканер цен, возможность собрать корзину и увидеть скидки в приложении. Еще доступен электронный винный сомелье.
Фото: Тимур Осипов
Фото: Тимур Осипов
Фото: Тимур Осипов