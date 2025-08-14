В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»

В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения
Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа с альбома «Город дорог»
Китайская компания платит сотрудникам за сброшенные килограммы, а за набор веса понижает зарплату
На «Хлебозаводе» покажут фильм о художнике Валерии Чтаке
Netflix показал трейлер продолжения второго сезона «Уэнсдэй»
Бангкок признан лучшим городом для зумеров. За ним следуют Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва
«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве
Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи
В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов
В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна
Шнуров поддержал решение о запрете текстов пяти песен «Ленинграда»
После ограничения звонков в Telegram и WhatsApp трафик российских операторов увеличился на 25%
Shaman выступит на концерте в Пхеньяне
Джеймс Ганн придумал концепцию сиквела «Супермена» и готовится к съемкам
Подростки, ограбившие Брэда Питта, проникали в дома и других знаменитостей
Присциллу Пресли обвинили в отказе от медицинской помощи дочери Лизе Мари перед ее смертью
Второй сезон «Землевладельца» Тейлора Шеридана выйдет 16 ноября
Амитав Гош напишет книгу, которую прочитают лишь в 2114 году
Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. На нем будет фит с Сабриной Карпентер

В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»

Фото: Тимур Осипов

12 августа на Долгоруковской улице в Москве прошло открытие нового супермаркета «Select Перекресток».

Новый формат представили вместе с творческим объединением Applique. Коллектив устраивает самые крутые вечеринки в Москве, отметили организаторы события.

Рейв провели прямо в супермаркете, представив гостям арт-перформанс на фоне полок магазина. С диджей-сетам выступили Саши Спилберг, Sexstasy и Mark S.

Фото: Тимур Осипов

Фото: Тимур Осипов

Фото: Тимур Осипов

Фото: Тимур Осипов

Фото: Тимур Осипов

Фото: Тимур Осипов

«Select Перекресток» создан для жителей мегаполисов, которым важность скорость, оригинальность и удобство. Это компактные городские супермаркеты с предсобранным ассортиментом готовой еды и товаров на каждый день. До конца года в столице в тестовом формате заработают 10 таких точек. Открывать их планируют в оживленных городских локациях: на территории ЖК, неподалеку от бизнес-центра и в точках притяжения молодежи.

Помещение «Select Перекресток» занимает до 400 квадратных метров, в три раза меньше обычных супермаркетов сети. В самих точках есть предзаказ кофе, сканер цен, возможность собрать корзину и увидеть скидки в приложении. Еще доступен электронный винный сомелье.

Фото: Тимур Осипов

Фото: Тимур Осипов

Фото: Тимур Осипов

