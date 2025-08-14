В Москве прошла вечеринка в честь открытия первого магазина «Select Перекресток»

«Select Перекресток» создан для жителей мегаполисов, которым важность скорость, оригинальность и удобство. Это компактные городские супермаркеты с предсобранным ассортиментом готовой еды и товаров на каждый день. До конца года в столице в тестовом формате заработают 10 таких точек. Открывать их планируют в оживленных городских локациях: на территории ЖК, неподалеку от бизнес-центра и в точках притяжения молодежи.