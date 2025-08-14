В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом

53-летний мужчина из Благовещенска получил 3,5 года колонии особого режима за разбой с использованием игрушечного пистолета. Об этом сообщила прокуратура Амурской области в телеграм-канале.
25 апреля 2025 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вошел в магазин «Виноводочный», достал игрушечный пистолет и направил его на кассиршу, потребовав выдать спиртное. Продавщица восприняла угрозу как реальную и выполнила требование.
Суд осудил мужчину за разбой с угрозой насилия. Учитывая, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности, его признали рецидивистом и назначили наказание в виде 3,5 года в колонии особого режима.
В начале августа в Японии обнаружили, что около 16 тыс. продающихся в стране игрушечных пистолетов могут стрелять боевыми патронами. Национальное полицейское агентство начало изымать их из продажи.