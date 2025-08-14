В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»

В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва
«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве
Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи
В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов
Шнуров поддержал решение о запрете текстов пяти песен «Ленинграда»
После ограничения звонков в Telegram и WhatsApp трафик российских операторов увеличился на 25%
Shaman выступит на концерте в Пхеньяне
Джеймс Ганн придумал концепцию сиквела «Супермена» и готовится к съемкам
Подростки, ограбившие Брэда Питта, проникали в дома и других знаменитостей
Присциллу Пресли обвинили в отказе от медицинской помощи дочери Лизе Мари перед ее смертью
Второй сезон «Землевладельца» Тейлора Шеридана выйдет 16 ноября
Амитав Гош напишет книгу, которую прочитают лишь в 2114 году
Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. На нем будет фит с Сабриной Карпентер
Глава студии Wizards of the Coast рассказал о планах на Baldur’s Gate 4
Netflix показал трейлер документального сериала об урагане «Катрина»
Джейсон Момоа рассказал, что чуть не утонул во время серфинга на Гавайях
Шейлин Вудли снимется с Линдсей Лохан в сериале «Count My Lies»
Ralph Lauren выпустит мультфильм о символе бренда — медвежонке Polo Bear
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани

В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»

Зрители нового сериала «Чужой: Земля» заметили в первых эпизодах отсылки к мультфильму «Ледниковый период-4: Континентальный дрейф».

По сюжету лента 2012 года стала важным элементом в истории Уэнди (Сидни Чандлер) — ребенка в синтетическом теле — и ее брата Джо (Алекс Лоутер). В детстве они смотрели мультфильм вместе и шутили над репликой Сида «Вкуси мою ярость». 

Один из эпизодов даже использует монтажный переход между лицом героини и лицом ленивца. 

СМИ подчеркивают, что выбор именно этой части франшизы может быть связан с темами сериала: оба произведения говорят о мире на грани катастрофы, выживании и объединении «изгоев» перед лицом опасности. 

Кроме того, и «Чужой», и «Ледниковый период» — бывшие проекты 20th Century Fox, ныне принадлежащие Disney.

