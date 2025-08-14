В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»

Зрители нового сериала «Чужой: Земля» заметили в первых эпизодах отсылки к мультфильму «Ледниковый период-4: Континентальный дрейф».
По сюжету лента 2012 года стала важным элементом в истории Уэнди (Сидни Чандлер) — ребенка в синтетическом теле — и ее брата Джо (Алекс Лоутер). В детстве они смотрели мультфильм вместе и шутили над репликой Сида «Вкуси мою ярость».
Один из эпизодов даже использует монтажный переход между лицом героини и лицом ленивца.
СМИ подчеркивают, что выбор именно этой части франшизы может быть связан с темами сериала: оба произведения говорят о мире на грани катастрофы, выживании и объединении «изгоев» перед лицом опасности.
Кроме того, и «Чужой», и «Ледниковый период» — бывшие проекты 20th Century Fox, ныне принадлежащие Disney.