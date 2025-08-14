В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов

Ведомство перечислило основные правила для самокатчиков: при передвижении по пешеходным зонам не создавать помехи для пешеходов; арендовать устройства только по достижении 18 лет и после прохождения верификации через Mos ID; спешиваться перед пешеходным переходом; использовать защитную экипировку; помнить, что на одном девайсе может находиться только один человек.