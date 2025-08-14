В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов

В Москве в этом году в два раза сократилось число ДТП с электросамокатами, cообщила Госавтоинспекция.
За первые 7 месяцев 2025 года в столице зарегистрировали 442 ДТП с их участием. Это на 54,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным столичной ГИБДД, в этих авариях погибли 3 человека, 462 человека получили травмы.
Ведомство перечислило основные правила для самокатчиков: при передвижении по пешеходным зонам не создавать помехи для пешеходов; арендовать устройства только по достижении 18 лет и после прохождения верификации через Mos ID; спешиваться перед пешеходным переходом; использовать защитную экипировку; помнить, что на одном девайсе может находиться только один человек.