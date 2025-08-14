«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей

Карл III также активно участвует и в культурных инициативах. Недавно он объединился с актером Идрисом Эльбой, чтобы выпустить документальный проект. Будущий фильм расскажет о благотворительной организации The King’s Trust, которую Карл III, тогда еще принц Чарльз, основал в 1976 году. Эта организация с тех пор помогает молодым людям из уязвимых сообществ.