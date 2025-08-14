«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей

Король Великобритании Карл III представил лимитированную коллекцию плюшевых медведей HM King Charles III. Их цена составляет 224,17 фунта стерлингов (около 25 тысяч рублей), пишет Sky News.
Игрушку изготовили создатели знаменитого медвежонка Паддингтона. Сувенир сделан из мохера серебристого цвета и хлопкового вельвета. Он украшен королевским вензелем, орденской лентой и точной копией звезды ордена Подвязки, которую сам Карл III надевал на свою коронацию.
«Это коллекционное изделие создано в честь короля и его службы в ВВС и ВМС», — говорится на сайте сувенирного магазина монарха Highgrove House and Gardens, где начали продавать мишек. Всего будет выпущено 1948 экземпляров. Создатели уточняют, что медведь предназначен «исключительно для взрослых коллекционеров, а не для детей».
Карл III также активно участвует и в культурных инициативах. Недавно он объединился с актером Идрисом Эльбой, чтобы выпустить документальный проект. Будущий фильм расскажет о благотворительной организации The King’s Trust, которую Карл III, тогда еще принц Чарльз, основал в 1976 году. Эта организация с тех пор помогает молодым людям из уязвимых сообществ.