В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп

Робот позволяет наблюдать за антилопами в непосредственной близости, а еще предоставляет более точные и надежные изображения и данные для их изучения. Биолог Лянь Синьмин из Китайской академии наук пояснил, что тибетские антилопы крайне пугливы и людям сложно к ним приблизиться. Близкий контакт с людьми может вызвать у антилоп стресс и даже привести к выкидышу у беременных самок.