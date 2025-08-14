В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп

В китайском заповеднике Кукушили в северной части Тибетского нагорья начали тестировать робота-антилопу. Его внедрили в стадо настоящих тибетских антилоп для наблюдения за ними, сообщает агентство Синьхуа.
Издалека робот неотличим от настоящих животных: та же окраска шерсти и очертания тела, разве что он немного крупнее. Однако вблизи можно разглядеть маленькую скрытую камеру, расположенную под глазами робота.
Сперва антилопы с любопытством наблюдали за новым соседом, но не пугались его. Постепенно необычного механического «родственника» приняли в стадо, и он принялся бродить по степям вместе с тысячами животных.
Робот позволяет наблюдать за антилопами в непосредственной близости, а еще предоставляет более точные и надежные изображения и данные для их изучения. Биолог Лянь Синьмин из Китайской академии наук пояснил, что тибетские антилопы крайне пугливы и людям сложно к ним приблизиться. Близкий контакт с людьми может вызвать у антилоп стресс и даже привести к выкидышу у беременных самок.
До этого за антилопами следили при помощи телескопов, а также по оставленным ими следам жизнедеятельности. Использовали и дроны, но они тоже пугали животных.
Робота-антилопу создали на основе четвероногого робопса X30 от компании Deep Robotics. Это устройство рассчитано на работу в опасных и сложных условиях, включая экстремальные ландшафты. Робот может помогать людям в патрулировании и спасательных операциях.
Идея создать роботизированную антилопу появилась в феврале этого года. Зоологов вдохновило на нее выступление группы гуманоидных роботов на телевизионном гала-концерте Весеннего фестиваля.
