В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп

В сериале «Чужой: Земля» заметили Сида из «Ледникового периода»
В российских кинотеатрах впервые покажут фильм «Зомби по имени Шон» в честь его 20-летия
Фокусник и исполнитель роли Вещи в «Уэнсдэй» показал, как проходят съемки второго сезона сериала
Депутат Елена Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в РФ
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
В Благовещенске мужчину осудили на 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва
«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве
Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи
В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов
В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна
Шнуров поддержал решение о запрете текстов пяти песен «Ленинграда»
После ограничения звонков в Telegram и WhatsApp трафик российских операторов увеличился на 25%
Shaman выступит на концерте в Пхеньяне
Джеймс Ганн придумал концепцию сиквела «Супермена» и готовится к съемкам
Подростки, ограбившие Брэда Питта, проникали в дома и других знаменитостей
Присциллу Пресли обвинили в отказе от медицинской помощи дочери Лизе Мари перед ее смертью
Второй сезон «Землевладельца» Тейлора Шеридана выйдет 16 ноября
Амитав Гош напишет книгу, которую прочитают лишь в 2114 году
Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. На нем будет фит с Сабриной Карпентер
Глава студии Wizards of the Coast рассказал о планах на Baldur’s Gate 4
Netflix показал трейлер документального сериала об урагане «Катрина»
Джейсон Момоа рассказал, что чуть не утонул во время серфинга на Гавайях
Шейлин Вудли снимется с Линдсей Лохан в сериале «Count My Lies»
Ralph Lauren выпустит мультфильм о символе бренда — медвежонке Polo Bear
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани

В Китае внедрили робота в стадо тибетских антилоп

Фото: DeepRobotics_CN/X

В китайском заповеднике Кукушили в северной части Тибетского нагорья начали тестировать робота-антилопу. Его внедрили в стадо настоящих тибетских антилоп для наблюдения за ними, сообщает агентство Синьхуа.

Издалека робот неотличим от настоящих животных: та же окраска шерсти и очертания тела, разве что он немного крупнее. Однако вблизи можно разглядеть маленькую скрытую камеру, расположенную под глазами робота. 

Сперва антилопы с любопытством наблюдали за новым соседом, но не пугались его. Постепенно необычного механического «родственника» приняли в стадо, и он принялся бродить по степям вместе с тысячами животных. 

Видео: @DeepRobotics_CN/X

Робот позволяет наблюдать за антилопами в непосредственной близости, а еще предоставляет более точные и надежные изображения и данные для их изучения. Биолог Лянь Синьмин из Китайской академии наук пояснил, что тибетские антилопы крайне пугливы и людям сложно к ним приблизиться. Близкий контакт с людьми может вызвать у антилоп стресс и даже привести к выкидышу у беременных самок. 

До этого за антилопами следили при помощи телескопов, а также по оставленным ими следам жизнедеятельности. Использовали и дроны, но они тоже пугали животных. 

Робота-антилопу создали на основе четвероногого робопса X30 от компании Deep Robotics. Это устройство рассчитано на работу в опасных и сложных условиях, включая экстремальные ландшафты. Робот может помогать людям в патрулировании и спасательных операциях. 

Идея создать роботизированную антилопу появилась в феврале этого года. Зоологов вдохновило на нее выступление группы гуманоидных роботов на телевизионном гала-концерте Весеннего фестиваля.  

Недавно в Китае робот стал студентом Шанхайской театральной академии. Гуманоид Xueba 01 будет изучать сценическое мастерство, написание сценариев и сценографический дизайн, а также технические дисциплины. По итогам обучения он защитит диссертацию.

Расскажите друзьям
Теги:
РАН