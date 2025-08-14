В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва

Магазин открылся в мае 2025 года и всего за несколько месяцев принял более 100 тыс. посетителей. Здание построили из дерева и стекла и органично вписали в горный ландшафт, например, книжные полки вырезали прямо в скале. Днем пространство наполняется естественным светом, а вечером подсветка создает эффект парящего над бездной замка.