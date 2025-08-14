В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва

В китайском округе Хэчи появился книжный магазин, встроенный в скалу на краю обрыва. Уникальная архитектура уже сделала это место точкой притяжения туристов. О нем написал News-Asia.

Магазин открылся в мае 2025 года и всего за несколько месяцев принял более 100 тыс. посетителей. Здание построили из дерева и стекла и органично вписали в горный ландшафт, например, книжные полки вырезали прямо в скале. Днем пространство наполняется естественным светом, а вечером подсветка создает эффект парящего над бездной замка.

Ассортимент магазина включает литературу по искусству, философии и истории. Для гостей оборудованы лаунж-зоны и кофейня с видом на обрыв.

Этот проект — часть программы по развитию туристической зоны «Мяньхуа Тянькэн», славящейся природными пейзажами и карстовыми воронками.

Ранее бывший особняк албанского диктатора Энвера Ходжи превратили в арт-резиденцию. После падения режима вилла коммунистического лидера десятилетия стояла пустой. Теперь здесь ежегодно будут работать 90 художников со всего мира, по 30 человек каждые три месяца. Им предоставят жилье, мастерские и гранты.

