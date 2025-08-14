В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва

В китайском округе Хэчи появился книжный магазин, встроенный в скалу на краю обрыва. Уникальная архитектура уже сделала это место точкой притяжения туристов. О нем написал News-Asia.
Магазин открылся в мае 2025 года и всего за несколько месяцев принял более 100 тыс. посетителей. Здание построили из дерева и стекла и органично вписали в горный ландшафт, например, книжные полки вырезали прямо в скале. Днем пространство наполняется естественным светом, а вечером подсветка создает эффект парящего над бездной замка.
Ассортимент магазина включает литературу по искусству, философии и истории. Для гостей оборудованы лаунж-зоны и кофейня с видом на обрыв.
Этот проект — часть программы по развитию туристической зоны «Мяньхуа Тянькэн», славящейся природными пейзажами и карстовыми воронками.
