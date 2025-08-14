В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна
Евгения Сидорова назначили новым гендиректором «Афиши»

Фото: «Афиша»

С августа 2025 года Евгений Сидоров официально занял пост генерального директора компании «Афиша», где в течение предыдущих месяцев исполнял обязанности руководителя.

Сидоров пришел в «Афишу» в августе 2024 года, возглавив направление стратегического развития. До этого он работал директором по маркетингу и коммуникациям группы «Открытие», а также занимал ключевые позиции в «Авито», «Аэрофлоте» и МТС.

За прошедший год под его руководством были реализованы совместные проекты с культурными институциями и укреплены позиции Пикника «Афиши» как одного из ведущих фестивалей. 

На Afisha.ru появилась оплата билетов бонусами «Спасибо», а подписчики «СберПрайм» получили доступ к эксклюзивным скидкам и спецпредложениям. Кроме того, была проведена интеграция билетного маркетплейса «Афиши» с сервисами «2ГИС», «Звук», Okko и разделом «Для жизни» в «Сбербанк Онлайн».

«Рад продолжить работу с командой над развитием билетного маркетплейса и ярких проектов: от фестивалей и гастролей театров до коллабораций с культурными институциями. Мы фокусируемся на партнерствах, чтобы сделать культуру более доступной, а платформу — удобной для пользователей. Наша цель — укрепить статус „Афиши“ как главного гида по культуре и создавать для пользователей комфортные сценарии досуга», — отметил генеральный директор компании «Афиша».

