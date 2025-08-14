«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве

Корейский рамен может быть очень острым. В прошлом году из магазинов Дании убрали один из видов этого продукта. Властям страны не понравилась лапша Buldak из‑за опасного уровня капсаицина. «Если у вас есть эти продукты, вы должны выбросить их или вернуть в магазин по месту приобретения», — говорилось в заявлении агентства по делам продовольствия.