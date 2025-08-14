«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве

В Москве на Малой Пироговской, 17, начал работу первый рамен-бар сети «Магнит». Об этом сообщает пресс-служба ретейлера.
Новый сервис рассчитан на самообслуживание: покупатели выбирают лапшу и топинги, оплачивают заказ и самостоятельно готовят блюдо в раменоварке. В меню — разные виды лапши и добавок: мясо, грибы, сыры, овощи, зелень. На упаковках есть инструкции и эмодзи, с помощью которых можно выбрать остроту, время варки и порядок добавления ингредиентов. Рамен можно взять с собой или съесть в зоне кафе.
Кроме супов, в баре есть азиатские напитки, снеки, мороженое моти и онигири. Формат ориентирован на города с высоким спросом на готовую еду. В случае успеха «Магнит» планирует масштабировать проект.
Фото: @magnitnews
Фото: @magnitnews
Фото: @magnitnews
Корейский рамен может быть очень острым. В прошлом году из магазинов Дании убрали один из видов этого продукта. Властям страны не понравилась лапша Buldak из‑за опасного уровня капсаицина. «Если у вас есть эти продукты, вы должны выбросить их или вернуть в магазин по месту приобретения», — говорилось в заявлении агентства по делам продовольствия.