Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи

Следствие также утверждало, что он изготавливал трофеи из тел, выкопанных на кладбищах, и подозревало его в других преступлениях, включая смерть брата, однако доказательств не нашлось. Его история легла в основу образов Кожаного лица из «Техасской резни бензопилой», Нормана Бейтса из «Психо» и Буффало Билла из «Молчания ягнят».