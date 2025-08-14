Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи

В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва
«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве
В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов
Шнуров поддержал решение о запрете текстов пяти песен «Ленинграда»
После ограничения звонков в Telegram и WhatsApp трафик российских операторов увеличился на 25%
Shaman выступит на концерте в Пхеньяне
Джеймс Ганн придумал концепцию сиквела «Супермена» и готовится к съемкам
Подростки, ограбившие Брэда Питта, проникали в дома и других знаменитостей
Присциллу Пресли обвинили в отказе от медицинской помощи дочери Лизе Мари перед ее смертью
Второй сезон «Землевладельца» Тейлора Шеридана выйдет 16 ноября
Амитав Гош напишет книгу, которую прочитают лишь в 2114 году
Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. На нем будет фит с Сабриной Карпентер
Глава студии Wizards of the Coast рассказал о планах на Baldur’s Gate 4
Netflix показал трейлер документального сериала об урагане «Катрина»
Джейсон Момоа рассказал, что чуть не утонул во время серфинга на Гавайях
Шейлин Вудли снимется с Линдсей Лохан в сериале «Count My Lies»
Ralph Lauren выпустит мультфильм о символе бренда — медвежонке Polo Bear
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных
Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»
Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику

Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи

Фото: Charley Gallay/Getty Images

Чарли Холл, известный по проектам «Монстры: История Лайла и Эрика Менендеc» и «Сексуальная жизнь студенток», получил роль в новом сезоне антологии Netflix «Монстры» от Райана Мерфи и Иэна Бреннана. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет нового сезона будет посвящен преступнику Эду Гину, которого сыграет Чарли Ханнэм. Эд Гин по прозвищу «Мясник из Плейнфилда» признался в убийстве двух женщин в 50-х годах.

Следствие также утверждало, что он изготавливал трофеи из тел, выкопанных на кладбищах, и подозревало его в других преступлениях, включая смерть брата, однако доказательств не нашлось. Его история легла в основу образов Кожаного лица из «Техасской резни бензопилой», Нормана Бейтса из «Психо» и Буффало Билла из «Молчания ягнят».

Холл исполнит роль заместителя шерифа Фрэнка Уордена — сына Бернис Уорден, последней жертвы Гина. Именно он вместе с шерифом Артуром Шли нашел останки матери и помог установить личность убийцы, что привело к его аресту.

В актерский состав также вошли Лори Меткалф (мать Гина, Августа), Том Холландер (Альфред Хичкок), Оливия Уильямс (Альма Ревилл), Эддисон Рэй (Эвелин Хартли) и Сюзанна Сон в неизвестной роли. 

Первая часть «Монстров», посвященная Джеффри Дамеру, вошла в тройку самых популярных англоязычных проектов Netflix.

