Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи

Чарли Холл, известный по проектам «Монстры: История Лайла и Эрика Менендеc» и «Сексуальная жизнь студенток», получил роль в новом сезоне антологии Netflix «Монстры» от Райана Мерфи и Иэна Бреннана. Об этом сообщает Deadline.
Сюжет нового сезона будет посвящен преступнику Эду Гину, которого сыграет Чарли Ханнэм. Эд Гин по прозвищу «Мясник из Плейнфилда» признался в убийстве двух женщин в 50-х годах.
Следствие также утверждало, что он изготавливал трофеи из тел, выкопанных на кладбищах, и подозревало его в других преступлениях, включая смерть брата, однако доказательств не нашлось. Его история легла в основу образов Кожаного лица из «Техасской резни бензопилой», Нормана Бейтса из «Психо» и Буффало Билла из «Молчания ягнят».
Холл исполнит роль заместителя шерифа Фрэнка Уордена — сына Бернис Уорден, последней жертвы Гина. Именно он вместе с шерифом Артуром Шли нашел останки матери и помог установить личность убийцы, что привело к его аресту.
В актерский состав также вошли Лори Меткалф (мать Гина, Августа), Том Холландер (Альфред Хичкок), Оливия Уильямс (Альма Ревилл), Эддисон Рэй (Эвелин Хартли) и Сюзанна Сон в неизвестной роли.
Первая часть «Монстров», посвященная Джеффри Дамеру, вошла в тройку самых популярных англоязычных проектов Netflix.