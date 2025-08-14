В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор», объявил программу 2025 года. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе мероприятия.
В программу фестиваля вошли 18 фильмов и сериалов, среди которых исторические проекты, комедии, драмы, детективы, фантастика, инклюзивная драма и анимация.
Фильмом открытия станет документальная картина Анны и Григория Сельяновых «Брат навсегда», которую покажут вне конкурса. О съемках фильма было объявлено на закрытии «Нового сезона» в прошлом году.
В пресс-службе «Кинопоиска» сказали «Афише Daily», что покажут на фестивале продолжение фантастической комедии «Кибердеревня» и новый эпизод анимационного экшна «Киберслав». Премьера последнего пройдет вне конкурса.
Конкурсные проекты и платформы будут соревноваться в шести номинациях: «Самый ожидаемый сериал», «Лучший фильм», «Герой „Нового сезона“», «Героиня „Нового сезона“», «Открытие „Нового сезона“» и «Лучший трейлер сезона».
В номинации «Самый ожидаемый сериал» в 2025 году дополнительно учрежден специальный приз от студии «Трехмер» — грант на создание 5 минут высококачественных визуальных эффектов (VFX) для своего следующего проекта.
На фестивале также будет обширная деловая программа, расписание которой объявят позже.
«Новый сезон» пройдет на сочинском горном курорте «Роза Хутор» в четвертый раз. Его организуют крупнейшие российские онлайн-кинотеатры ― Okko, «Кинопоиск», Premier, Start, Wink и «Иви».