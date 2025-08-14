В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна

Шнуров поддержал решение о запрете пяти песен «Ленинграда»
Марк Руффало
После ограничения звонков в Telegram и WhatsApp трафик российских операторов увеличился на 25%
Shaman выступит на концерте в Пхеньяне
Джеймс Ганн придумал концепцию сиквела «Супермена» и готовится к съемкам
Подростки, ограбившие Брэда Питта, проникали в дома и других знаменитостей
Присциллу Пресли обвинили в отказе от медицинской помощи дочери Лизе Мари перед ее смертью
Второй сезон «Землевладельца» Тейлора Шеридана выйдет 16 ноября
Амитав Гош напишет книгу, которую прочитают лишь в 2114 году
Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. На нем будет фит с Сабриной Карпентер
Глава студии Wizards of the Coast рассказал о планах на Baldur’s Gate 4
Netflix показал трейлер документального сериала об урагане «Катрина»
Джейсон Момоа рассказал, что чуть не утонул во время серфинга на Гавайях
Шейлин Вудли снимется с Линдсей Лохан в сериале «Count My Lies»
Ralph Lauren выпустит мультфильм о символе бренда — медвежонке Polo Bear
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных
Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»
Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»

В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна

Фото: Arna Media

В TikTok набрал популярность видеоролик, указывающий на сходство между российским актером Юрой Борисовым и американским музыкантом Куртом Кобейном — солистом группы Nirvana. Публикация собрала более 245 тыс. просмотров и 42 тыс. лайков.

В видеоролике чередуются изображения Борисова и Кобейна под песню «Kool Kids» группы Måneskin. Сравнение актера и певца основано на внешнем сходстве — похожим цвете глаз и форме лица.

Пользователи социальной сети пишут, что Борисов станет копией Кобейна, если наденет парик. Другие добавляют, что байопик о солисте Nirvana все еще не снят и актер мог бы сыграть в нем главную роль.

Видео: @matttteooooo0

Юра Борисов известен главными ролями в фильмах «Купе номер 6», «Пророк. История Александра Пушкина», «Кончится лето» и «Анора». За роль в последнем актера номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.

В настоящий момент Борисов снимается в фильме «Artificial» Луки Гуаданьино («Претенденты») о кризисе в OpenAI в 2023 году. Актер исполняет роль главного научного сотрудника компании Ильи Суцкевера. В начале августа выяснилось, что именно на его истории сосредоточится фильм.

Расскажите друзьям