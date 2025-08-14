В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна

В TikTok набрал популярность видеоролик, указывающий на сходство между российским актером Юрой Борисовым и американским музыкантом Куртом Кобейном — солистом группы Nirvana. Публикация собрала более 245 тыс. просмотров и 42 тыс. лайков.
В видеоролике чередуются изображения Борисова и Кобейна под песню «Kool Kids» группы Måneskin. Сравнение актера и певца основано на внешнем сходстве — похожим цвете глаз и форме лица.
Пользователи социальной сети пишут, что Борисов станет копией Кобейна, если наденет парик. Другие добавляют, что байопик о солисте Nirvana все еще не снят и актер мог бы сыграть в нем главную роль.
Юра Борисов известен главными ролями в фильмах «Купе номер 6», «Пророк. История Александра Пушкина», «Кончится лето» и «Анора». За роль в последнем актера номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.
В настоящий момент Борисов снимается в фильме «Artificial» Луки Гуаданьино («Претенденты») о кризисе в OpenAI в 2023 году. Актер исполняет роль главного научного сотрудника компании Ильи Суцкевера. В начале августа выяснилось, что именно на его истории сосредоточится фильм.