Шнуров поддержал решение о запрете пяти песен «Ленинграда»

Фото: Honza Groh

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал правильным решение районного суда Петербурга о запрете пяти треков группы. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!» — сказал Шнуров.

13 августа стало известно, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете пяти песен музыкальной группы «Ленинград» к распространению на территории России. В список запрещенных попали композиции «Кандидат», «Н<…>Е», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ».

Эксперты установили, что в произведениях содержатся «побуждения несовершеннолетних к насильственным действиям, употреблению алкоголя и потреблению наркотических средств, а также скрытые приемы воздействия на психику детей». «Информацию, представленную в песнях, можно расценивать как содержащую скрытые приемы убеждающего воздействия на сознание, психику несовершеннолетних в целом, которые потенциально могут побуждать их интерес к соответствующей тематике», — говорится в решении суда.

