Шнуров поддержал решение о запрете пяти песен «Ленинграда»

Эксперты установили, что в произведениях содержатся «побуждения несовершеннолетних к насильственным действиям, употреблению алкоголя и потреблению наркотических средств, а также скрытые приемы воздействия на психику детей». «Информацию, представленную в песнях, можно расценивать как содержащую скрытые приемы убеждающего воздействия на сознание, психику несовершеннолетних в целом, которые потенциально могут побуждать их интерес к соответствующей тематике», — говорится в решении суда.