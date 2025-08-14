После ограничения звонков в Telegram и WhatsApp трафик российских операторов увеличился на 25%

Показатели «Telecom Daily» подтверждает статистика операторов «Т-Мобайл» и «T2». У последнего в среднем по стране голосовой трафик вырос на 9%, а в некоторых регионах — до 25%. Абоненты «Т-Мобайл» 11–12 августа говорили по телефону на 25% дольше, чем неделей ранее. На 5% увеличилось количество пользователей, использующих голосовую связь.