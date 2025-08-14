В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна
После ограничения звонков в Telegram и WhatsApp трафик российских операторов увеличился на 25%

Фото: Freepik/Freepik

После ограничения голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp 11 августа россияне стали чаще звонить по сотовой связи. Около 25% абонентов перешли на обычные звонки из‑за блокировок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на оценку гендиректора «Telecom Daily» Дениса Кускова.

Эксперты считают показатель в 25% максимальным на текущий момент, но предполагают, что к концу месяца он может вырасти до 50%.

Показатели «Telecom Daily» подтверждает статистика операторов «Т-Мобайл» и «T2». У последнего в среднем по стране голосовой трафик вырос на 9%, а в некоторых регионах — до 25%. Абоненты «Т-Мобайл» 11–12 августа говорили по телефону на 25% дольше, чем неделей ранее. На 5% увеличилось количество пользователей, использующих голосовую связь.

11 августа российские пользователи WhatsApp и Telegram массово пожаловались на проблемы с голосовыми и видеозвонками. Это подтвердили данные сервиса мониторинга сбоев DownDetector. 13 августа Роскомнадзор официально объявил о блокировке для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов.

